Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Súmate a la vida 0,0 Paola Laynez Más artículos de este autor Por sábado 12 de noviembre de 2022 , 10:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nos gusta divertirnos, pero ¿de qué sirve si lo hacemos a costa de no recordar nada y descuidar nuestra propia salud? El ocio y el bienestar personal son perfectamente compatibles. Y con ese espíritu vamos a celebrar este sábado, 12 de noviembre, el Día Mundial Sin Alcohol de la mejor forma: pasándolo bien y protegiéndonos. Para ello, hemos organizado un amplio programa de actividades en el corazón de Almería. Desde el Ayuntamiento somos plenamente conscientes de que jugamos un papel fundamental en la promoción de hábitos saludables y el consumo responsable de alcohol. Y ese es el espíritu con el que vamos a llenar de contenido el Paseo con exhibiciones, música y gastronomía en más de una decena de establecimientos hosteleros. Porque entendemos que el entretenimiento es la mejor forma de sensibilizar a la población en general y especialmente a los adolescentes. No obstante, hemos planteado un programa transversal, para todos los públicos, cuyo objetivo es construir una sociedad mejor, alejada de drogas y adicciones. Y lo hacemos de la mano del Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones y de colectivos que cada día ofrecen todos sus esfuerzos para que Almería sea una ciudad mejor. Entre otros muchos, me refiero a ARA, Proyecto Hombre, NOESSO, Nuevo Rumbo, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer y Servicio Provincial de Drogodependencias. También quiero agradecer la implicación de Ashal, pues la colaboración de los hosteleros es indispensable en esta alianza por la salud. Todos sumamos en este objetivo común que es reducir el consumo de alcohol. Por eso, os animo a participar en las actividades que, bajo el lema ‘Sin alcohol, yo me divierto’, se van a desarrollar en el Paseo. Arrancaremos a las 18.00 horas y culminaremos la jornada con los conciertos de Arco y La invasión. Además, habrá una ruta saludable por trece bares que se han sumado a la iniciativa, Súmate tú también a la vida 0,0. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 26 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)