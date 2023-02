Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Gobierno sin control Abraham Benzaquén Por jueves 23 de febrero de 2023 , 15:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hace más de cuatro décadas, cuando España iniciaba su periodo democrático, se estableció en el Congreso la sesión de control al gobierno, en la que la oposición preguntaba al presidente y a los ministros sobre los asuntos de actualidad. Sin embargo, con el paso de los años, dichas sesiones se han convertido en un escenario en el que los grupos parlamentarios preguntan al presidente o a un ministro sobre un tema y reciben una respuesta que nada tiene que ver con lo preguntado. La práctica de responder con otra pregunta no es nueva, ya que ya se daba en gobiernos anteriores, pero ha cobrado fuerza con el gobierno de Pedro Sánchez. Esta forma de actuar, que convierte el debate político en algo inútil, debe cambiar para que el diálogo entre los distintos partidos políticos no se convierta en una discusión entre sordos. Es necesario que los políticos escuchen las preguntas y respondan con claridad. De lo contrario, el intercambio de opiniones se verá empobrecido y el diálogo entre partidos se verá afectado. Para evitar esta situación, se debe promover una cultura de respeto y escucha entre los distintos grupos parlamentarios. Si se establece un diálogo constructivo y respetuoso, el debate político será mucho más productivo y permitirá que las opiniones diferentes sean escuchadas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 34 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)