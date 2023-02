Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El PMD arranca el Programa de Senderismo de Mayores jueves 16 de febrero de 2023 , 15:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado esta mañana la programación que se realiza con la empresa Al-Mihras de febrero a diciembre El senderismo es un deporte que está a la orden del día, donde cada vez son más las personas que se animan a practicarlo. Se trata de una actividad que mantiene un contacto directo con la naturaleza y permite a todo aquel que lo practica relajarse en un entorno puro y saludable, además brinda ventajas como la posibilidad de conocer nuevos lugares para hacer ejercicio. Con esta idea, el Patronato Municipal de Deportes ha iniciado el Programa de Senderismo de Mayores a partir de 50 años para que puedan conocer la provincia de Almería desde los meses de febrero a diciembre de este año con rutas cortas y largas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado esta mañana la programación junto a Carmen Rodríguez, miembro de Al-Mihras, empresa que se encarga de la realización de las rutas y de mostrar los encantos de Almería a los mayores cada fin de semana. Juanjo Segura ha manifestado que “las rutas cortas son cinco y se harán en dos fechas. Por ejemplo, el 12 de febrero se realizó la primera ruta de senderismo ‘Olivos Centenarios de Alcolea’ pero, este fin de semana, el 19 de febrero habrá otra excursión en la que se recorrerán esos mismos 7 kilómetros”. La programación de rutas cortas continúa con “las opciones de los senderos de ‘Alicún-Huécija-Terque y Alhabia’, ‘Río Dúrcal-Baños’, ‘Encinas milenarias de Serón’ y ‘Tajos del Río Alhama’”, ha desarrollado Segura. También, se harán tres rutas largas, el concejal de Deportes ha manifestado que “tienen alrededor de cuatro horas de duración, se harán con una sola fecha para participar: el Sendero de Limaria (Arboleas), que se celebrará el 16 de abril. El Camino Mozárabe Fiñana-Huéneja, el 29 de octubre. Y, por último, la ruta ‘Rodalquilar-El Playazo-Sendero de La Molata-Las Negras’, el 3 de diciembre”. Carmen Rodríguez, de Al-Mihras, ha indicado los aspectos técnicos de estas rutas, “cuando llegamos a cada sendero hacemos una parada para desayunar, por lo que los participantes solo tienen que llevar una mochila con lo básico como es el agua, también se hacen visitas complementarias para que conozcan los pueblos, con rutas interpretadas”. De este modo, también ha asegurado que “disponemos de un coche de apoyo por si algún participante sufre un percance, también recomendamos llevar bastones de senderismo pese a que son rutas con dificultad baja, porque son una ayuda para los pasos”. Finalmente, Carmen Rodríguez ha animado a los usuarios “a participar, sobre todo a quienes no conocen el programa porque es muy bonito y se viven experiencias muy agradables, son días en los que no hay prisas, donde se puede disfrutar del paisaje y del entorno”. Las salidas de todas las rutas se harán desde el Colegio Stella Maris y tienen un precio de 4,55 euros para los No abonados y 2,05 para los Usuarios del PMD Almería. Todo el que desee inscribirse tendrá que hacerlo de forma telemática, a través de la app del PMD Almería. En caso de no tener acceso a internet, se reserva un 60% de plazas para que los usuarios interesados se personen en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y puedan realizar la inscripción. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

