Góngora desea “los mayores éxitos” a la triatleta ejidense María Escudero en la ironman

martes 15 de agosto de 2023 , 14:55h

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha recibido este lunes en el Ayuntamiento a la deportista ejidense María Escudero Vaca para desearle “los mayores éxitos” de cara a su próxima participación en el Campeonato del Mundo de triatlón de Ironman, considerada la competición deportiva más exigente del mundo y que se celebrará el próximo 14 de octubre en Kona, Hawaii. El regidor la ha felicitado por el que la propia deportista ha confesado que será “un sueño cumplido”. En el encuentro ha estado también presente la edil de Deportes, María José Martín.

“María es el más fiel ejemplo de los valores positivos que transmite el deporte, especialmente el de la disciplina, constancia y el sacrificio, pues se dedica a una de las pruebas más duras que existen, como es el triatlón, en el que destaca y que le ha dado grandes alegrías y le ha permitido alcanzar su verdadero sueño: competir con los mejores del mundo en el Ironman”, ha resaltado Góngora, que le ha trasladado a la triatleta “el orgullo del municipio por su trayectoria y los éxitos deportivos que ha conquistado”.

Escudero se ganó su derecho a participar en esta prestigiosa prueba gracias a sus buenas prestaciones en el Ironman Vitoria-Gasteiz celebrado en julio, con el que consiguió lograr el sueño de escuchar las palabras “you are an ironman”, algo que llevaba años persiguiendo, tal como le ha trasladado durante su encuentro al alcalde. Está viviendo, de hecho, una gran temporada 2023 a sus 41 años, con distintas victorias en exigentes pruebas, siendo doble campeona de Andalucía en su grupo de edad.

“María ha conseguido con mucho trabajo y tenacidad acabar un Ironman, algo que es muy difícil, aunque ella ha demostrado que es posible y ha obtenido un merecido premio con el que logrará cumplir su gran sueño”, ha resaltado el alcalde. De hecho, para convertirte en ‘finisher’ de la prueba, tal como logró en Vitoria-Gasteiz, María tuvo que superar 3,86 kilómetros de natación, 180 km. de ciclismo y, para acabar, un maratón (42,2 km.). Empleó en ello un tiempo total de 11 horas, 40 minutos y 7 segundos.

El alcalde ha querido resaltar durante el encuentro “la firme apuesta que hacemos desde el equipo de gobierno por el fomento del deporte en El Ejido, por todos los beneficios que reporta tener hábitos saludables y la transmisión de valores positivos; es algo de lo que estamos firmemente convencidos y que seguiremos fomentando en nuestra acción de gobierno, ayudando a deportistas y clubes, fomentando la actividad deportiva para todas las franjas de edad y mejorando y ampliando nuestra red de instalaciones”.

Más de una década dedicada al triatlón

María Escudero ha practicado deporte “desde siempre”, y fue en 2012 cuando entró en contacto con el triatlón. En esta disciplina ha ido dando pasos año tras año, ampliando distancias y retos, y desde 2017 comenzó a participar en la distancia ‘Half’, que se considera la antesala del Ironman, ya con el sueño de, algún día, llegar a participar en este tipo de pruebas. “Yo siempre he mantenido una premisa: lo único exigible es el esfuerzo, no el resultado, y siempre me ha rondado la cabeza una idea, me decía que algún día haría un Ironman”, ha indicado. No solo lo consiguió acabar, sino que además facturó su presencia nada menos que en el Mundial de la disciplina.

“Sé que este premio es el resultado de años de continuidad, de pasión por el deporte, compromiso conmigo misma, de aprender, de equivocarme, de tomar mis propias decisiones, de confiar y mantenerme alineada con los valores que transmite esta disciplina, convirtiéndome en una persona resiliente, luchadora y comprometida”, ha asegurado la deportista ejidense durante su encuentro con el alcalde.