Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Grababa a sus empleadas bajo la mesa en Almería Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por sábado 29 de julio de 2023 , 10:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos años de cárcel al socio de un concesionario de coches Una juez de Almería ha condenado a dos años de prisión a un socio de un concesionario de coches por grabar con una cámara oculta a dos de sus empleadas por debajo de la mesa, apuntando a sus zonas íntimas, durante el verano de 2019. El condenado, de 52 años y sin antecedentes penales, era el responsable de la sección de personal del concesionario y aprovechaba las tardes de agosto, cuando había menos gente, para acercarse a las mesas de las trabajadoras y sentarse frente a ellas, simulando hablar de asuntos laborales. Mientras tanto, introducía una mano por debajo de la mesa y activaba una cámara espía que llevaba en la mano, con la que hacía filmaciones de las piernas y los genitales de las víctimas. Según la sentencia, el hombre realizó estas grabaciones al menos en cuatro ocasiones. El fallo, dictado en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, le impone dos años de prisión por dos delitos continuados contra la integridad moral, al considerar que sometió a las empleadas a un trato degradante y humillante. La juez también tiene en cuenta las atenuantes de reparación del daño y confesión, ya que el hombre indemnizó a las perjudicadas con 3.000 euros cada una. Además, le condena al pago de las costas procesales. La magistrada ha acordado suspender la ejecución de la pena privativa de libertad con la condición de que el condenado no vuelva a cometer ningún delito durante el mismo periodo de tiempo. En caso contrario, se revocará el beneficio y se ordenará su ingreso en prisión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.