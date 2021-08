Capital Gran apoyo de los almerienses al reparto de abanicos solidarios en la Plaza Vieja miércoles 11 de agosto de 2021 , 15:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes, prácticamente la totalidad de las personas han aportado para los comedores sociales de Casa Nazaret y La Milagrosa y el reparto seguirá jueves y viernes





La Plaza Vieja de la capital se ha llenado esta mañana de solidaridad y tradición con los miles de almerienses que han acudido al primero de los tres días del habitual reparto de abanicos de Feria. Un ejemplar que, como el pasado año, vuelve a tener un lado benéfico puesto que las aportaciones voluntarias irán destinadas a los comedores sociales de La Milagrosa y Casa Nazaret. Una escena que se volverá a repetir el jueves y viernes, días 12 y 13 de agosto, en horario de 10.00 a 13.00 horas o fin de existencias.



“Cumpliendo con las medidas de seguridad y sanitarias que precisan la situación, estamos satisfechos de la respuesta de los almerienses a este gesto simbólico, que trata de conjugar responsabilidad y normalidad, puesto que ante la lógica suspensión de las Fiestas en Honor a la Virgen del Mar por la situación sanitaria, desde el Área de Cultura y el Ayuntamiento de Almería no hemos querido romper ese lazo y apego que muchos almerienses y turistas habituales sienten con uno de los objetos más deseados cada año en la Feria, como es su abanico oficial”, ha explicado el concejal delegado del área, Diego Cruz.



Desde primera hora, con distanciamiento, mascarillas y gel desinfectante, los almerienses se han acercado a la Plaza Vieja, que al final de la mañana ya había repartido más de 4.000 unidades. La imagen de los abanicos es la misma que la del cartel ganador del concurso de la Feria de Almería 2021, un certamen donde se presentaron 22 propuestas y cuyo ganador fue ‘Plataforma x las Marcas’.



La obra ganadora, titulada 'La Feria Florece En Ti', refleja varias fuentes de inspiración puramente almerienses: La Batalla de Flores, los colores blanco y rojo de la bandera o el legado patrimonial almeriense en la Alcazaba. En la misma línea, la diseñadora gráfica Lucía Navarro aseguraba en la presentación del pasado lunes que "quería plasmar un cartel consciente con la época que estamos pasando. De ahí el predominio del aire entre los elementos, que también fuese consciente de las tradiciones almerienses como son los claveles o nuestro patrimonio, y una flamenca diferente, más minimalista, que estuviese recordando Ferias pasadas y lo que esperamos que sean Ferias futuras".

