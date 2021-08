Capital La Plaza de la Catedral cuenta ya con nuevas luminarias miércoles 11 de agosto de 2021 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala delegada del área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, destaca la “mejora significativa” para todo el entorno de una actuación que, además, implica una “mayor eficiencia energética” La Plaza de la Catedral, en pleno centro histórico, va a lucir más si cabe después de que termine la sustitución de luminarias y la iluminación ornamental que recae sobre la seo almeriense. Una mejora que se está acometiendo estos días y que corre a cargo de la empresa ‘Hermanos López Urrutia, SL’, adjudicataria de un contrato por importe de 21.438,95 euros destinados a sustituir 12 luminarias y colocar 14 proyectores para una mejor iluminación de la Catedral propiamente dicha. La obra, gestionada desde el área municipal de Sostenibilidad Ambiental, se traduce en una “mejora significativa” de todo el entorno, solventará problemas de la instalación anterior e implicará “una notable mejora en la eficiencia energética”, destaca la concejal delegada, Margarita Cobos, que apunta cómo los trabajos de iluminación exterior de la plaza y ornamental del monumento estarán terminados a lo largo del mes próximo. La actuación iniciada hace unos días está incluida en las inversiones previstas desde el área de Sostenibilidad Ambiental “para la mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica”. Además, insiste Cobos, esta inversión viene a dar respuesta a la demanda de vecinos y comerciantes del entorno de la Plaza de la Catedral. Un espacio que se va a ver mejorado gracias a los nuevos elementos de iluminación ornamental que recaerán sobre la Catedral fortaleza y que se incluyen en el proyecto. Proyectores de luz ornamental El objeto de la actuación pasa, de hecho, por la remodelación de la iluminación exterior y ornamental para corregir problemas derivados de los elementos que hasta ahora proyectaban luz sobre el monumento y la propia plaza, además de sustituir otros que estaban rotos o deteriorados. A esto se suman los catorce proyectores que, como cañones de luz, dejarán caer un blanco cálido sobre el edificio. Como Bien de Interés Cultural (BIC) que es la Catedral de la Encarnación de Almería, el Ayuntamiento de la capital ha obtenido (previa solicitud) el informe favorable de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía para remodelar la iluminación ornamental sobre el monumento, asegura Cobos, que explica cómo la obra iniciada consiste en la sustitución de las luminarias de alumbrado público, los proyectores empotrados que existían para iluminación de los contrafuertes de la Catedral, y la de los proyectores de apoyo del alumbrado ornamental de los paños entre los contrafuertes instalados sobre las columnas existentes. Asimismo, se refuerza la iluminación del conjunto con cuatro proyectores LED adicionales fijados directamente con el accesorio correspondiente en las columnas que hay frente a la fachada principal del edificio. Otros proyectos En el marco de las inversiones previstas por el área de Sostenibilidad Ambiental dirigidas a mejorar la eficiencia energética y a reducir la contaminación lumínica, destacan las que próximamente se desarrollarán, en la misma línea de la plaza de la Catedral, en la zona de los Franciscanos y en la plaza de San Sebastián, apunta la concejala. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

