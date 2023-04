Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Grandes chefs y productos de la tierra: lo que no te puedes perder en Almanzora Gourmet 2023 sábado 22 de abril de 2023 , 07:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La estrella Michelin María José San Román y el mediático Enrique Sánchez, entre los grandes chefs que se dan cita desde hoy en Almanzora Gourmet 2023 La IV Feria Almanzora Gourmet ha abierto sus puertas en el Pabellón Polivalente de Cuevas del Almanzora. En la apertura han estado presentes el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, la concejala de Comercio, Melchora Caparrós; el Delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, el Subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y la chef de Gastroconciencia, Yolanda García. La cita gastronómica será el punto de encuentro de más de una veintena de empresas que expondrán sus productos y elaboraciones, contando con vinos, aceites, miel, embutidos, chocolates y un largo etcétera, pero además se contará con restauradores que ofrecerán sus tapas más tradicionales e innovadoras en los días de la feria. El alcalde cuevano ha agradecido la presencia del Delegado del Gobierno en Andalucía y del subdelegado del Gobierno en Almería, así como de todas las empresas y chefs que hacen posible una Feria que “que se consolida, que se ha ganado ya la admiración del mundo de la gastronomía, porque siendo una feria humilde, es una feria en la que se encuentran las esencias y el buen hacer de todos los participantes” Igualmente, el primer edil ha remarcado que esos días “se dan cita chefs que llegan desde distintos lugares de España, que no sólo atesoran importantes reconocimientos como son Estrellas Michelin o Soles Repsol, sino que además son personas cercanas, entusiastas y generosas que se prestan a compartir sus conocimientos y a intercambiar impresiones, lo que nos enriquece a todos”. “La gastronomía, lo que criamos y cocinamos en nuestra tierra, es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y, por tanto, es parte de nuestra identidad y de nuestra forma de ser y de relacionarnos. Pero, además, nuestra gastronomía y nuestra feria es una forma de unir nuestro sector primario con nuestro sector servicios, y de unir, así, gastronomía, ganadería y pesca con el turismo”, apuntó el alcalde. Por su parte, la edil de Comercio, Melchora Caparrós, ha reiterado el agradecimiento del alcalde y resaltó la figura de la “chef de ‘Gastroconciencia’, Yolanda García, que con esa filosofía de una cocina basada en el producto de la tierra y en una filosofía de vida igual de alegre, de dinámica y de esencial, nos ha ayudado a configurar un cartel de chefs, absolutamente, exquisito”. Por su parte, la edil de Comercio ha recordado las novedades de la Feria, destacando que “se han organizado más talleres infantiles, ya que el año pasado gustaron mucho, y se han llenado completamente en los primeros días de inscripción; pero es que además contamos con un total de 16 chefs de dentro y fuera de Almería que nos harán showcookings, y compartirán con nosotros sus truquillos de la mejor cocina cargada de tradición, de producto de la tierra y de innovación. Personas tan reconocidas como el cocinero de Cómetelo, nuestro ya amigo Enrique Sánchez… o la chef María José San Román que llega desde Alicante y que, entre otras cosas, está galardonada con una Estrella Michelín, dos Soles Repsol y Sol Sostenible”. La Feria contará también con chefs de la talla de Antonio Carmona, Jesús Bracero, Sonia Sánchez, Tony García, Borja Garrido, Federico Jiménez, la internacional Eda Peker, y nuestros chefs locales Emilio de Haro, Manu Collado, Sergio Rodríguez, María Dolores García y Martín Haro. Igualmente, se realizarán tres talleres infantiles: de Chocolate, de Helados artesanales y de Masa y Pasta. Los adultos también tendrá su espacio con una Masterclass de cócteles de la mano de Ady Moldovan, otra de Corte de Jamón con Manolo Olmo y Sergio Martín; y dos talleres participativos: uno de Pan artesanal y otro de repostería internacional de la mano de Federico Jiménez y Eda Peker, respectivamente. En el apartado de catas, otra actividad con gran éxito, cuyo cupo se completó también en los primeros días, se podrán degustar los mejores quesos, vinos y cervezas de dentro y fuera de Andalucía. Y además se añade una Mesa Redonda con grandes y especializados ponentes que pondrán sobre la mesa el Valor de lo esencial, haciendo referencia al sector primario. En definitiva, tres días de festival gastronómico, que permitirá conocer y saborear lo mejor de la tierra, el mar y el aire y permitirá implicarse en las elaboraciones más nuestras. El alcalde y la concejala han invitado a todo el mundo a disfrutarla. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

