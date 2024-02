Economía Ampliar Grupo Cajamar aumenta su resultado hasta los 127 millones de euros martes 06 de febrero de 2024 , 11:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Crecen a doble dígito todos los márgenes del negocio bancario, fruto de la favorable evolución de los tipos de interés y de la buena gestión de la actividad comercial, destacando el margen de intereses, que registra un incremento interanual del 51,3 % hasta los 1.064 millones de euros favorecido por la mejora del margen de clientes En 2023 el Grupo Cooperativo Cajamar ha aumentado su cuenta de resultados, favorecida por la buena evolución de la actividad financiera, que ha contribuido a la mejora de los ingresos del negocio típico bancario y de la calidad crediticia. Al cierre del ejercicio, asimismo, ha completado su proceso de saneamiento en materia de activo irregular, rebajando la tasa de morosidad al 2 %, una de las más bajas entre las entidades significativas, al tiempo que ha reforzado sus coberturas y provisiones, y elevado su solvencia. La buena gestión del activo irregular le ha permitido continuar elevando la calidad de los activos. La reducción de los riesgos dudosos totales en -235 millones de euros (-23,1 %) y de los activos adjudicados netos, con una minoración interanual de -283 millones (-46,5 %) tienen su reflejo en una caída de 0,6 p.p. de la tasa de morosidad, situándola en el 2 %, por debajo del 3,6 % de la media sectorial. Al tiempo, que la tasa de cobertura de la morosidad se eleva 5,6 p.p. hasta el 74 %, y la tasa de cobertura de activos adjudicados lo hace 19,39 p.p. hasta el 57,8 %. De otra parte, el impulso de la actividad comercial sumado a la normalización de los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo han repercutido en la positiva evolución de los ingresos del negocio típico bancario del Grupo Cajamar, que muestran un crecimiento significativo de las principales magnitudes de la cuenta de resultados, con incrementos de dos dígitos en todos sus márgenes. Así, el margen de intereses registra un incremento interanual del 51,3 % hasta los 1.064 millones de euros. Adicionalmente, el aumento de las comisiones netas, en un 2,8 %, hasta los 271 millones de euros -resultado de la actividad de desintermediación sustentada en la mayor vinculación de la clientela- contribuye a situar el margen bruto en 1.331 millones de euros, un 24,4 % más que el año anterior. El importante crecimiento del margen bruto del 24,4 % frente al aumento de los gastos de explotación, en un 8,3 %, permite la mejora la ratio de eficiencia hasta el 49 % y conlleva a obtener un margen de explotación de 679 millones de euros, un 45,3, % superior al de 2022. Por su parte, el resultado operativo (ingresos operativos menos gastos de explotación) asciende a 728 millones de euros, un 78,9 % más que el año anterior. Con ello, después de destinar 536 millones de euros a provisiones, deterioros y saneamientos de activos financieros y no financieros, el resultado consolidado neto asciende a 127 millones de euros, un 67,6 % más que el obtenido un año antes. Actividad comercial El mayor dinamismo comercial del Grupo Cajamar le ha llevado a liderar en 2023 el crecimiento de los recursos gestionados minoristas y fuera de balance, con un aumento del 10,8 % y 27,8 %, respectivamente. Así, los recursos gestionados minoristas aumentan 5.030 millones de euros, hasta los 51.725 millones de euros, principalmente por el incremento de los depósitos a plazo en un 119,6 % y los fondos de inversión, en un 29 %. De esta manera, gana cuota de mercado en depósitos y se sitúa con el 2,7 % nacional. Por su parte, la inversión crediticia sana crece un 1,2 %, hasta los 36.982 millones de euros. Destaca la financiación concedida a empresas con un aumento del 5,6 % respecto al año anterior. A la vez que mantiene una cartera crediticia ampliamente diversificada, en la que la financiación a las familias supone un 32,9 % del total, las empresas un 28,7 %, y el sector agroalimentario un 17,4 %. Cabe resaltar que en 2023 Grupo Cajamar destinó el 46,3 % de la nueva financiación empresarial al sector primario y su industria, convirtiéndose, un año más, en entidad referente del sector con una cuota de mercado nacional del 15,9 %. Al tiempo que elevó su cuota de mercado nacional de créditos hasta el 3 %. A lo largo de 2023 ha aumentado tanto el número de socios que confían en el modelo de la banca cooperativa Cajamar, un 2,8 %, hasta los 1,7 millones de socios, como el número de clientes que se acerca a los 3,8 millones de clientes. Por su parte, los canales de banca digital, banca electrónica y banca móvil superan ya 1,1 millones clientes digitales, un 5,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, de los que 652.000 son usuarios de Bizum, un 12,8 % más que hace un año. Además, Grupo Cajamar pone a disposición de sus clientes y usuarios una red que supera los 1.000 puntos de venta, tras abrir en 2023 tres nuevas oficinas en Teruel, Huesca y Tàrrega (Lleida). Asimismo, cuenta con 6 oficinas móviles o itinerantes que proporcionan servicios financieros en 43 pequeñas poblaciones del medio rural que, junto a más de un tercio de oficinas y ventanillas rurales ubicadas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, contribuyen a evitar que se produzcan nuevas situaciones de exclusión financiera en el medio rural. Solvencia y liquidez El coeficiente de solvencia se sitúa en el 16 %, tras haber mejorado 0,1 p.p. destacando la fortaleza de los fondos propios, con un crecimiento interanual de los recursos propios computables del 2,7 %. A su vez, la ratio CET 1 phased in sube al 13,6 % De esta manera, cumple holgadamente con los requerimientos supervisores en materia de solvencia, con un superávit de sobre el límite regulatorio vigente de 763 millones de euros. Asimismo, la ratio MREL se eleva hasta el 23 %, superando ya el requerimiento final del 22,75 % establecido por la autoridad regulatoria para enero de 2025. De otra parte, Grupo Cajamar mantiene una holgada posición de liquidez disponible que asciende a 15.956 millones de euros, un 26,5 % sobre el total de activo, sustentada en una amplia y creciente base de depósitos estables minoristas y unas fuentes de financiación diversificadas. Con ello, también cumple holgadamente los límites exigidos por la normativa europea, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) de 197,3 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 149,6 %. Además, cuenta con una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.345 millones de euros. Por su parte, los recursos mayoristas se sitúan en 8.370 millones de euros (-39,1 % interanual), descenso motivado principalmente por la disminución de la apelación al BCE (-85,4 % interanual), que contrarresta los ingresos obtenidos en las dos emisiones de cédulas hipotecarias, por importe total de 1.100 millones, y una emisión de cédulas territoriales por 750 millones para retener en balance. Adicionalmente, conforme a su compromiso con el desarrollo sostenible, en septiembre se realizó una emisión de deuda green senior preferred, por importe de 650 millones de euros, para la financiación de proyectos respetuosos con el medioambiente; que vino a sumarse a la emisión realizada en el año 2022 de deuda senior preferred de carácter social por importe de 500 millones de euros, para financiar empresas de economía social y proyectos de promoción del desarrollo económico y social, tal y como establece el Marco de Bonos Sostenibles del Grupo Cooperativo Cajamar. Finanzas sostenibles En su compromiso con la sostenibilidad, la banca cooperativa Cajamar sigue avanzando para alcanzar su objetivo de llegar en 2050 a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero tanto de su huella operativa, a través de su Plan de Ecoeficiencia, como de su huella financiada. Con este propósito, en el marco de la iniciativa Net Zero Banking Alliance (NZBA), de la que es signatario fundador, ha establecido una hoja de ruta para descarbonizar los sectores que emiten más gases de efecto invernadero y se ha fijado unas metas de reducción de emisiones de aquellas empresas que se encuentran en su cartera de crédito antes de 2030. Así, las empresas de energía habrán de rebajar sus emisiones un 38 %, las empresas de petróleo y gas un 19 %, y las de acero un 11 %. En relación con la sostenibilidad, otra iniciativa es la incubadora de empresas de alta tecnología Cajamar Innova, creada para apoyar a empresas y startups de base innovadora y hacer viables proyectos que aporten soluciones a la gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos, que ha obtenido el premio ‘Estrella de Oro’ en la gala final ‘Europa Se Siente 2023’, así como el galardón en la categoría 'Europa se siente competitiva' otorgado por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Conforme a su misión y propósito de actuación, Grupo Cajamar apoya al sector agroalimentario con productos y servicios financieros especializados, así como a través de programas de asesoramiento técnico especializado y de formación y transferencia de conocimiento, contribuyendo así al desarrollo de actividades y productos agroalimentarios sostenibles. Para ello cuenta con dos centros experimentales agronómicos en Almería y Valencia en los que desarrolla investigaciones, estudios y ensayos, y diseña y transfiere la transferencia de conocimiento a los profesionales del sector. En 2023 realizó 87 acciones presenciales y telemáticas, a las que asistieron más de 6.325 personas. Asimismo, promueve e impulsa actuaciones orientadas a la innovación, digitalización y sostenibilidad del sector agroalimentario a través de su comunidad de conocimiento Plataforma Tierra, así como de nuevas publicaciones y de la organización de foros y encuentros empresariales y de su presencia en ferias internacionales y nacionales, como Fruit Logistica, Fruit Attraction, Alimentaria, Fima y Agroexpo, colaborando con las empresas del sector en su promoción y expansión nacional e internacional, y dando a conocer las oportunidades financieras y facilitando la obtención de recursos para la modernización, innovación y sostenibilidad del sector agroalimentario español. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Grupo Cajamar gana 93,3 millones de euros, un 18,3 % más