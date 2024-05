Economía Ampliar Grupo Cajamar gana 86,7 millones de euros en los tres primeros meses del año La buena evolución del negocio favorece el crecimiento de todos los márgenes de la cuenta de resultados, que anotan incrementos de doble dígito. La mejora del margen de clientes impulsa la evolución del margen de intereses, que aumenta un 46,8 %, del margen bruto, un 37,1 %, y del margen de explotación, un 74 %. martes 07 de mayo de 2024 , 11:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Documentos de presentación de resultados consolidados a 31 de marzo de 2024 En los tres primeros meses de este año, la positiva evolución de la actividad comercial del Grupo Cooperativo Cajamar y el buen comportamiento de los ingresos recurrentes del negocio financiero, tanto de los recursos minoristas de balance como de la inversión crediticia sana, facilitan la mejora de todos los márgenes de la cuenta de resultados, que crecen a doble dígito y contribuyen a elevar la solvencia, la eficiencia y mejorar la rentabilidad. A la vez que consolida la calidad y diversificación de su cartera crediticia, reduciendo el perfil de riesgo, tras anotar una de las menores tasas de morosidad de las principales entidades españolas. El margen de intereses aumenta el 46,8 %, hasta los 305,3 millones de euros, favorecido por la positiva evolución de los tipos de contratación, que impulsa el rendimiento del crédito la clientela en un 68,6 %, respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el margen bruto registra un alza del 37,1 %, hasta los 385,8 millones de euros, por la fortaleza del negocio bancario recurrente. El ritmo de crecimiento más intenso de los ingresos, frente a los gastos de explotación, sitúa el margen de explotación en 212,9 millones de euros, un 74 % más que el mismo trimestre del año anterior, gracias a un incremento del margen de clientes, hasta el 3,1 % trimestral, y un aumento del 59,7 % del resultado operativo -ingresos operativos menos gastos de explotación-, y mejora la ratio de eficiencia hasta el 44,8 %, con una reducción interanual de 11,7 puntos porcentuales. Grupo Cajamar mantiene su modelo de gestión prudente y destina 109,4 millones de su cuenta de resultados a provisiones, saneamientos y deterioro de activos financieros y no financieros, que antepone a la obtención de mayores beneficios. Sin que ello sea obstáculo para que, finalmente, el resultado consolidado neto ascienda a 86,7 millones de euros y la rentabilidad (ROE) aumente 6 p.p., y se eleve al 8,6 %. Asimismo, con una cartera crediticia ampliamente diversificada y manteniendo la buena gestión del activo irregular, reduce en 0,5 puntos porcentuales la tasa de morosidad, hasta el 1,98 %, que se posiciona entre las más bajas de las entidades financieras significativas españolas. Consecuencia de la caída de los riesgos dudosos en un -19,5 % interanual, tras anotar una disminución de 187 millones de euros, y de los activos adjudicados netos en un -45,2%, en total 256 millones de euros respecto al mismo trimestre de 2023. Al tiempo que eleva la tasa de cobertura de la morosidad en 4,8 p.p. hasta el 75,4 %. Actividad comercial Los activos totales del Grupo se sitúan en 60.132 millones de euros millones de euros, un 4,5 % menos que en el mismo periodo de 2023, debido a que, en marzo de 2024, el Grupo ha amortizado la totalidad de la financiación del BCE. Por su parte, el volumen total de negocio gestionado se sitúa en 98.906 millones de euros. La buena evolución de la actividad comercial impulsa el incremento de los recursos gestionados minoristas en un 7,8 % interanual, hasta los 52.565 millones de euros, gracias tanto al avance de los recursos minoristas de balance como de fuera de balance. En lo que respecta a los recursos de balance destaca el crecimiento de los depósitos a plazo, en un 95 % respecto al mismo periodo del año anterior, que conlleva el incremento de la cuota de mercado nacional de depósitos hasta el 2,72 %. Mientras que en los recursos de fuera de balance sobresale el incremento en un 30 % de los fondos de inversión, muy superior al 12,8 % registrado por el sector. La cartera crediticia, ampliamente diversificada, se distribuye entre familias, sector agroalimentario, grandes empresas, pymes y sector público. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la inversión crediticia sana crece un 1,3 %, alcanzando los 36.890 millones de euros, siendo de destacar que el 46,3 % de la nueva financiación empresarial concedida se ha destinado al sector agroalimentario, el 28,7 %, a pymes y pequeños negocios, y el 25,1 %, a grandes empresas. Atención al cliente Entre enero y marzo, Cajamar ha sido la entidad mejor valorada en satisfacción de clientes de las entidades financieras significativas, según la consultora Stiga, especializada en la medición, análisis y mejora de la experiencia de cliente. Grupo Cajamar sigue proporcionando asesoramiento y atención cercana y personalizada a sus casi 3,8 millones de clientes y sus más de 1,7 millones de socios, con sus 5.184 profesionales a través de sus 1.000 oficinas y ventanillas rurales, de las que el 43 % se encuentra en localidades de menos de 10.000 habitantes, y el 31 % en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, pone a disposición de los clientes de 43 poblaciones de entre 170 y 1.500 habitantes, en su mayor parte a personas mayores, 6 oficinas móviles —vehículos itinerantes— desde la que ofrece servicios financieros en el medio rural. Asimismo, también proporciona servicios financieros a sus más de 1,1 millones de clientes digitales, un 5,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, a través de su App, banca digital y banca electrónica de los que 666.000 son usuarios de Bizum, un 11,3 % más que hace un año. Solvencia y liquidez Grupo Cajamar continúa aumentando su solvencia, y mejora en 0,5 puntos porcentuales el coeficiente de solvencia phased in, hasta el 16,2 %, siendo de reseñar el crecimiento interanual en un 4,5 % de los recursos propios computables. Asimismo, se incrementa la ratio CET 1 phased in hasta el 13,9 %, superando holgadamente los requerimientos regulatorios, anotando un exceso en solvencia de 822 millones de euros. La ratio de MREL mejora en 3 puntos porcentuales, hasta el 23,3 %, superando el requerimiento final del 23,07 % establecido por la autoridad competente para el 1 de enero del 2025. La amplia y creciente base de depósitos minoristas en balance, junto a la emisión de cédulas hipotecarias realizada en enero por importe de 600 millones de euros, permiten que el Grupo Cajamar mantenga una posición de liquidez confortable, sin necesidad de apelar a la financiación del BCE. La liquidez disponible asciende a 16.010 millones de euros, un 26,6 % sobre el total de activo, y cumple holgadamente los límites exigidos por la normativa europea, con un incremento de 30,3 p.p. respecto al mismo periodo del año anterior de la ratio de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el de 215,5 %, y una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 152,6 %. Además, cuenta con una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.275 millones de euros. Finanzas sostenibles En el primer trimestre de este año, la banca cooperativa Cajamar recibió en París el ‘CDP Europe Awards’, reconocimiento otorgado por CDP, por haber obtenido la máxima calificación ‘Leadership’, con valoración ‘A’, por el liderazgo de su transparencia corporativa y desempeño en materia de cambio climático, de la citada organización medioambiental. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.