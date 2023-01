Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar ‘¿Hablamos de tus medicamentos?’ en Almería miércoles 18 de enero de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo es que los usuarios adquieran los conocimientos y actitudes necesarias para el uso de los fármacos de forma racional El pasado mes de noviembre, el Distrito Sanitario Almería puso en marcha el taller ‘¿Hablamos de tus medicamentos?’, destinado a pacientes mayores de 65 años polimedicados, así como a sus cuidadores. El objetivo de esta iniciativa, que lleva a cabo el Servicio de Farmacia del Distrito, es ayudar a la ciudadanía a adquirir los conocimientos y actitudes necesarios para el uso racional de los medicamentos. Desde su puesta en marcha, el taller ha alcanzado a un centenar de usuarios de 15 centros de salud. En este taller, los participantes aprenderán a: reconocer los símbolos del cartonaje e información del prospecto de los medicamentos que toman, identificar las dificultades que pudiesen presentar para comprender y aplicar los consejos que contiene la hoja informativa de prescripciones, así como conocer los riesgos que conlleva la automedicación. Además, se les brindará apoyo para que se sientan confiados en sus médicos y enfermeros para alcanzar el mejor resultado en su salud. Los pacientes reciben formación en grupos de 10 personas en los centros de salud de referencia donde la farmacéutica del Distrito Sanitario Almería, Ana Rodulfo, les ofrece conocimientos básicos para usar los medicamentos adecuadamente. Esta formación incluye información acerca de los símbolos en el cartonaje y el prospecto de los medicamentos, la importancia de la información contenida en la 'Hoja Informativa de Prescripciones', los riesgos de la automedicación, etc. Para facilitar la formación, se emplean recursos como pastilleros, lupas o envases de medicamentos. Asimismo, se aportan infografías con el contenido de todos los temas tratados. Como metodología se aplica el role-playing, feedback, simulación de situaciones cotidianas para su resolución, que permitirán al alumno conocer y desarrollar sus habilidades para mejorar sus resultados en salud. A los participantes se les hace entrega de un test con preguntas multirespuestas antes y después del taller, para evaluar sus conocimientos y habilidades adquiridas. Asimismo, dos meses después del taller serán citados nuevamente para comprobar la evolución. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

