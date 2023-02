Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Habrá acciones legales contra la UD Almería

jueves 02 de febrero de 2023 , 20:00h

Álvaro Domínguez, representante de Pacheco y De la Hoz, lanza un comunicado

La relación entre la UD Almería y Álvaro Domínguez todavía no ha culminado. El representante de Fernando Pacheco y César de la Hoz ha emitido un anuncio en las redes sociales en el que expresa su descontento por las "referencias" hechas contra él. "Me veo en la obligación de explicar los sucesos que se han producido durante estos meses", comienza el ex jugador, entre otros clubes, del Atlético de Madrid.

Con la partida de Fernando Pacheco al Espanyol por 4 millones de euros, el jueves se difundió la noticia de la no renovación de César de la Hoz. El centrocampista, según Mohamed El Assy, "ha rechazado tres ofertas" para prolongar su vínculo más allá del 30 de junio, pero al final no va a ser así. El hecho de que Domínguez sea su representante ha influido en las negociaciones según la directiva rojiblanca.

Comunicado de Álvaro Domínguez

"Después de las alusiones que se han hecho contra mi persona por parte de los responsables de la UD Almería, en los cuales se pone en duda mi honradez y se me falta gravemente al respeto, me veo en la obligación de aclarar los hechos que se han venido dando estos meses".

"Antes de nada, dejar claro que mi labor siempre se enfoca a conseguir lo mejor para mis representados, esta es la máxima que guía mi acción. No es ningún secreto que César de la Hoz es mi cliente y que acaba contrato el 30 de junio de 2023. En este contexto, en otoño de 2022 se inician las conversaciones para la renovación de César en las cuales el club entiende que se tienen que dar unas condiciones que vemos que son insuficientes teniendo en cuenta su trayectoria y rendimiento".

"Aquí empiezan los insultos, descalificaciones y amenazas que, de ser necesario, denunciaremos o pondremos a disposición. Entre otros hechos graves, se intenta que se involucren agencias afines al club, lo cual no ha parado de suceder. Asimismo, se producen filtraciones manipuladas a la prensa con nuestra gestión".

"La intención por parte del jugador ha sido renovar, pero no a cualquier precio y menos con estas formas".

"El caso de Fernando Pacheco es similar y con una forma de proceder poco profesional e intimidatoria. Se ha producido un hostigamiento hacia él, lo cual ha provocado el iniciar acciones legales contra el Almería".

"Estas conductas no se deberían permitir y menos en un sector donde hay grandes profesionales y una afición de una gran ciudad como es Almería".