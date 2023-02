Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El convenio marco del Puerto-Ciudad de Almería se firmará en este trimestre jueves 02 de febrero de 2023 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejero de la Presidencia, la alcaldesa de Almería y la presidenta de la Autoridad Portuaria se comprometen a agilizar este proyecto clave para la capital almeriense La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria han constituido este jueves la Comisión para el desarrollo del Proyecto Puerto-Ciudad, con el objetivo de darle el impulso definitivo a esta actuación que será clave para el desarrollo económico y turístico de la capital almeriense. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, han mantenido un encuentro en el que todas las instituciones se han comprometido a firmar el convenio Marco del proyecto en este trimestre. Antonio Sanz ha explicado que “los puertos no pueden vivir de espaldas a los ciudadanos y las ciudades”, refiriéndose a que este proyecto “es clave para el puerto, pero también lo es para la transformación urbana de la ciudad de Almería”. Sanz ha resaltado los beneficios en utilidad pública, en patrimonio y en economía que traerá a la ciudad. Además, ha explicado que desde que Juanma Moreno llegó a la presidencia “hemos puesto todo en nuestro empeño en sacarle todo el partido posible a los puertos, porque son fuente de riqueza, de inversión y de empleo”. Algo que se ha refrendado desde este Gobierno al haber invertido en la provincia de Almería en actuaciones portuarias entre los años 2019 y 2022 una cantidad superior a los 13M€. Por otro lado, Sanz ha recalcado que la colaboración entre administraciones es clave para sacar adelante proyectos como éste. “Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Junta vamos de la mano en esto. El diálogo y la colaboración de todos solo pueden suponer beneficios para el Puerto de Almería y su ciudad”. Una vez que concluyan los trabajos de esta Comisión, se procederá a la firma del convenio marco, antesala de la ejecución de la primera fase del Puerto-Ciudad, que consiste en la ampliación del muelle de Levante y la adecuación de su cara interna para el correcto servicio al tráfico de cruceros, así como la ampliación del actual puente peatonal que conecta con Las Almadrabillas. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, por su parte, ha puesto de relieve que “estamos dando cumplimiento al anuncio que hicimos a finales del pasado año de crear una comisión para trabajar por el proyecto Puerto-Ciudad. Es un paso muy importante porque este núcleo de trabajo es una herramienta para dar el impulso definitivo a este proyecto que cambiará nuestra forma de entender la capital almeriense”. Para la regidora, el Puerto “es futuro para Almería. El proyecto Puerto-Ciudad no sólo es una de las actuaciones urbanísticas más determinantes emprendidas nunca en esta ciudad. Es, sobre todo, la voluntad de Almería de crecer aprovechando la oportunidad natural que le proporciona disponer de este recurso en el mismo centro. El puerto es empleo, riqueza y prosperidad para los almerienses. Para el Ayuntamiento de Almería, su Puerto es capital”. Por otro lado, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, ha agradecido la presencia del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en esta constitución y primera reunión de la comisión de trabajo tripartita para afrontar el proyecto Puerto-Ciudad. “El de hoy es un paso positivo de cara a firmar el convenio y materializar una obra que, estoy segura, todos los almerienses están deseosos de disfrutar y supondrá un polo de atracción social y cultural para la ciudad”. Soto ha recordado que tras anunciar la Junta de Andalucía su apuesta de financiación para la ampliación y actuación en el Muelle de Levante y señalar el consejero Antonio Sanz en su visita en octubre a Almería la intención de crear esta comisión, hecho que se consuma en el día de hoy, queda demostrado el compromiso de la Consejería de Presidencia y de todo el equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía, liderado por su presidente, Juanma Moreno, con el futuro y el progreso de esta ciudad. Actuaciones El proyecto Puerto-Ciudad abarca desde el Muelle de Levante hasta el espigón que limita con la playa de El Zapillo. La iniciativa se compartimenta en fases, siendo la primera la correspondiente a la ampliación del Muelle de Levante y del actual puente peatonal que conecta con Las Almadrabillas. Con esta actuación se creará una zona multifuncional que actúe como revulsivo para la revitalización de la ciudad, potenciando, además, el tráfico de cruceros. Así, se dotará al muelle de los calados e infraestructuras que posibiliten su uso adecuado tanto para los cruceros como para el ciudadano. A partir de ahí, las siguientes fases que aborda el proyecto contemplan intervenciones en todo el frente marítimo de Las Almadrabillas, con el objetivo de que sea accesible a la ciudadanía, y la rehabilitación del Cable Francés y su reutilización como zona peatonal. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Noticias relacionadas La Junta destina 300.000 euros al Puerto-Ciudad de Almería

