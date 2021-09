PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Sociedad Ampliar Hacking ético en redes sociales, qué hacer ante los ataques a Facebook e Instagram Escucha la noticia Los delincuentes que atacan los perfiles de otras personas solo se proponen obtener ganancias económicas de manera ilícita, suplantar identidades o causar estragos. El hacking ético en redes sociales, por otro lado, pretende encontrar todos los fallos para evitar que esto vuelva a suceder La palabra “hacker” hace pensar automáticamente en acciones negativas, debido a las malas prácticas con las que se le ha relacionado a lo largo de la historia informática. Pero no todo es así, por ejemplo, el hacking ético en redes sociales es realizado por profesionales en el área, que deciden usar sus habilidades y conocimientos para ayudar a personas y organizaciones a identificar debilidades de seguridad y recuperar su información o datos perdidos. Con la popularización de las redes sociales, el hacking ético se ha vuelto mucho más importante, pues estas son ventanas en las que la gente suele compartir y almacenar datos personales relevantes. Para evitar ser víctima de un robo o chantaje, es necesario conocer las prácticas de estos delincuentes informáticos. Por suerte existen páginas como https://hackearonline.net/, que permiten saber qué hacer en estos casos. El hacking ético se basa en la protección de los sistemas y redes. Para lograrlo, se requiere una comprensión amplia de las formas de ataque y las herramientas de estos piratas informáticos. ¿Qué es el hacking ético en redes sociales? El hacking ético se puede definir a través de los profesionales que se dedican a ello, los cuales son conocidos como ‘hackers de sombrero blanco’. Este término hace referencia a una persona que maneja todas las herramientas para incursionar en cualquier tipo de programa informático, pero que emplea sus conocimientos para encontrar fallos o vulnerabilidades de seguridad, para posteriormente, hallar una solución. En cuanto al hacking ético en redes sociales, estos profesionales manejan herramientas como https://pirater-fr.me/, por lo que a través de este tipo de plataformas, los hackers de sombrero blanco conocen las estrategias y los métodos utilizados por los piratas informáticos para irrumpir en el perfil privado de otra persona, y poder asegurarse de esta forma de que no suceda de nuevo. En este sentido, los especialistas en hacking ético en redes sociales manejan todas las técnicas para acceder a cuentas de redes sociales, perfiles e información de personas particulares o de empresas en Instagram, Facebook y demás plataformas. Además, enseñan a las personas a protegerse ante este tipo de ataques. Los hackers de sombrero blanco solo irrumpen en los sistemas y perfiles de redes sociales a petición de sus clientes. De hecho, esta práctica se considera completamente ética, porque cuenta con el consentimiento previo de la “víctima”, o en este caso, de la persona o marca que requiere sus servicios. ¿Qué hacer en caso de hackeo en Facebook o Instagram? Entre todas las redes sociales, Facebook e Instagram son algunas de las que contienen más información personal, por ello son uno de los principales objetivos de los ataques informáticos. En ambas plataformas sociales existe la posibilidad de conectar la tarjeta de crédito, hacer compras y contactar con los amigos más cercanos, por lo que son un lugar perfecto para las estafas. En estos casos lo más recomendable es acudir a expertos de hacking ético en redes sociales. Gracias a sus servicios profesionales será posible evitar grandes pérdidas de información, suplantación de identidades y aprender junto a ellos las estrategias necesarias para que esto no vuelva a suceder. Estas son algunas de las medidas que los expertos recomiendan para evitar ataques en los perfiles de redes sociales. Medidas de seguridad en Facebook Facebook pone a disposición de sus clientes múltiples herramientas de seguridad informática, como el cifrado de datos de extremo a extremo, para evitar que otros lean los mensajes y accedan a datos confidenciales. También dispone de la doble autenticación de cuenta y la función de agrupación de contactos para segmentar el contenido compartido. Si a pesar de estas funciones, uno es víctima de un ataque cibernético, es importante verificar en las sesiones abiertas si hay alguna actividad sospechosa; de ser positivo, hay que finalizar la actividad de manera inmediata. Pero si el hacker no cambió la contraseña, se debe crear una nueva inmediatamente. Por último, se puede reportar la cuenta para hacer saber a Facebook que ocurrió un accidente y eliminar todas las aplicaciones sospechosas que puedan contener algún tipo de malware. Pero antes de realizar cualquier tipo de acción, se debe comprobar si la cuenta fue realmente hackeada. Para verificarlo, solo es necesario fijarse si aparecen nuevos amigos que no se conocen, si existen mensajes que no se escribieron, si hay cambios en la información personal o si comienzan a borrarse imágenes de los perfiles. Medidas de seguridad en Instagram Instagram también pone a disposición de sus clientes algunas de las mejores herramientas de seguridad informática. Tienen la autenticación en dos pasos y las opciones de hacer una cuenta privada, eliminar seguidores, y reportar o restringir cuentas sospechas y con un comportamiento inadecuado. Para proteger la seguridad en Instagram, los expertos de hacking ético en redes sociales recomiendan construir contraseñas robustas, no aceptar contactos desconocidos y evitar conectarse desde cualquier red de Internet. Si la cuenta ya fue hackeada, se debe acceder al perfil, revocar todos los permisos desconocidos que se hayan concedido desde internet y realizar la autenticación en dos pasos. Importancia del hacking ético en redes sociales El objetivo principal del hacking ético en redes sociales es ayudar a encontrar los fallos en la seguridad para repararlos. Al respecto, algunos de los aspectos que hacen tan especiales a estos profesionales son los siguientes: Detectan las vulnerabilidades en los perfiles de redes sociales y advierten a las personas ante la pérdida de sus datos personales.

Están al día de los nuevos sistemas de penetración en redes sociales e impiden que los piratas informáticos lleven a cabo su objetivo.

Ponen a prueba los dispositivos de seguridad en redes sociales y se aseguran de que en realidad cumplan su función.

