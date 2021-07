“Hemos puesto todos los medios posibles para un verano seguro en Níjar”

jueves 08 de julio de 2021 , 10:36h

La alcaldesa de Níjar inspecciona la puesta en marcha del servicio de socorrismo en el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar y reclama sensatez a los usuarios





La alcaldesa de Níjar ha visitado esta semana alguno de los puntos desde los que socorristas contratados por el Ayuntamiento de Níjar, velarán por la seguridad de los bañistas en las playas. La primera edil ha evaluado junto a la concejal del área de Fomento y Turismo, Tonibel Sánchez, los materiales que emplearán, así como el nuevo módulo de socorristas instalado en la playa del Peñón Blanco de La Isleta del Moro. “Hemos puesto todos los medios posibles para ofrecer un verano seguro a quienes visiten Níjar. Ahora bien, nosotros podemos poner los medios para evitar accidentes, incluso para minimizar sus consecuencias en caso de que se produzcan, pero poco podemos hacer por ese bañista que no tiene ningún respeto por su vida, ni le importa poner en peligro la de quienes se tienen que tirar al agua para rescatarle o, pero aún, sin tener una mínima conciencia del daño que va causar a su propia familia. Sólo pedimos responsabilidad y que, además, se lo pasen muy bien”, afirma la primera edil nijareña.



Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de Níjar y por ello responsable de la coordinación de medios de Salvamento y Socorrismo en las playas del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, lanza un mensaje claro y rotundo que trata de llegar a los usuarios de las playas para que disfruten del mar “con sensatez”, y conscientes de que los avisos de peligro, las banderas de colores en las playas, son advertencias reales.



Níjar ha dispuesto para este año un servicio aún más reforzado, con 18 socorristas que cuentan con módulos de asistencia en playas urbanas, dotados de desfibriladores, oxigenoterapia, carretes de rescate, botiquines y todo lo necesario para prestar un primer auxilio en caso de accidente.



Otros 12 socorristas prestan servicio itinerante en las playas no urbanas realizando recorridos periódicos en vehículos todo terreno, mientras que desde el mar se presta asistencia con dos embarcaciones de 4,5 metros y una de 7,5.



Unos y otros realizan el servicio en horario ininterrumpido desde las 11 de la mañana a las 20 horas de lunes a domingo.



En el mar, como asideros, hay dispuestos 14 anillos de salvamento, para nadadores que se vean sorprendidos por oleaje, corrientes o cualquier incidencia que le obligue a buscar refugio a la espera de rescate. Repartidos desde Aguamarga hasta la Media Luna, pasando por Mónsul, Genoveses, El Plomo, el Arco y así hasta completar el mapa de calas salvajes, se han dispuesto estos flotadores anclados al fondo para ser usados en caso de emergencia. “Hemos puesto todo lo necesario para que el verano sea perfecto, para que los visitantes puedan disfrutar del verano y nosotros terminar la temporada con un balance de cero ahogados. Desgracias y accidentes puede haber en cualquier momento, pero lo que no podemos permitirnos es que por imprudencias, pese a las advertencias de los socorristas, se sigan produciendo ahogamientos en el Parque Natural. Las únicas variables que nosotros no podemos controlar son la insensatez, la temeridad o la inconsciencia, pero entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por impedir que produzcan consecuencias tan graves como las del pasado año en nuestras playas”, concluye la alcaldesa de Níjar







Además de los medios para salvamento, este año las playas de San José y Aguamarga tendrán sillas flotantes para facilitar el baño de personas con movilidad reducida. En la Isleta del Moro se han instalado aseos públicos para prestar un mejor servicio a los visitantes, y están atendidos por una persona para su constante desinfección durante las horas de servicio de playa.



Destacar que existen entre otros equipamientos, desfibriladores en cada puesto de socorro y en los vehículos que hacen rutas por las playas tanto urbanas como de difícil acceso, carretes de seguridad para los socorristas que deben lanzarse al agua en acciones de rescate, kits de reanimación y todo lo necesario para garantizar la seguridad de los bañistas.