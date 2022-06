Sucesos Herido grave un bebé tras ser mordido por un perro en la terraza de un bar en El Ejido sábado 18 de junio de 2022 , 16:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ha sido evacuado al Hospital de Torrecárdenas Un bebé de 14 meses ha resultado herido grave tras ser mordido en la cara por un perro en la terraza de un bar localizada en el municipio almeriense de El Ejido, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El suceso se ha producido minutos antes de las 10:00 horas, cuando testigos del suceso han alertado al Teléfono 112 de que un perro había mordido a un bebé en la cara en la terraza de un bar situada en la calle San Isidro. Hasta el lugar del suceso se han desplazado rápidamente, movilizados por el centro coordinador, una UVI móvil del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local. Fuentes policiales han informado de que el perro, de raza American Stanford, estaba con sus dueños en la terraza de un establecimiento de hostelería cuando ha pasado un matrimonio con el bebé, y el can se ha abalanzado y le ha mordido la cara. Las mismas fuentes han precisado que el menor presenta lesiones graves maxilofaciales, por lo que ha sido evacuado al Hospital de Torrecárdenas. Por su parte, Policía Local se encuentra realizando gestiones para trasladar al can a una perrera en Pechina para su custodia y evaluación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.