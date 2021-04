Sucesos Herido tras pasarle un obús por encima del pie en la base de la Legión de Viator viernes 16 de abril de 2021 , 08:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Un joven de 27 años ha sido trasladado este jueves a un centro hospitalario al resultar herido en un pie como consecuencia del roce con un explosivo en el campamento militar Álvarez de Sotomayor de La Legión, ubicado en el municipio almeriense de Viator. Según han informado el servicio de emergencias sanitarias 061, los hechos han tenido lugar al filo de las 19,00 horas, cuando EPES recibió el aviso desde el mencionado enclave alertando de un herido. A la llegada del equipo de emergencias asignado, un cuarto de hora después, el mismo constató la existencia de un varón que había sufrido un accidente al pasarle un obús por encima de un pie, quedando lesionado. Por ello, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Torrecárdenas de Almería con un pronóstico de pie catastrófico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

