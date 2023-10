Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar Hispanidad y Pilar en la derecha PP José Luis Heras Celemín Más artículos de este autor Por martes 17 de octubre de 2023 , 11:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia HISPANIDAD Y PILAR EN LA DERECHA PP Hispanidad es el conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos. El nombre Hispanidad se debe al obispo de Ereso, el vasco Zacarias de Vizcarra, que acuñó el término en 1926, en su artículo ‘La Hispanidad y su verbo’, publicado en Buenos Aires. Quería cambiar el nombre ‘dia de la raza’, con el que se conmemoraba la llegada de Colón a América el día 12 de octubre, “Y no halle otro mejor que Hispanidad” escribía el mitrado. La fecha coincide con la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de España. Este año, el 12 de octubre fue jueves. Buen tiempo y puente laboral. El lunes, la realidad. En el mundo, guerra en Israel y Ucrania. En España, la investidura encomendada por el rey a Sánchez, que acabe con un gobierno en funciones u obligue a nuevas elecciones. A pesar de la urgencia usada para disolver cámaras, no hay prisa. Es un impasse ad hoc, usado para tratar las servidumbres que imponen los socios independentistas. Amnistía, referéndum, condonanción de deudas a costa del erario español. E, indisimulado, afán para retener el poder, usar la Moncloa, repartir y ocultar lo que convenga bajo el manto de acuerdos secretos y el mantra confidencial. Mientras el gobierno de coalición anda a lo suyo, la Oposición destapa trampas y muestra posición y figura. Entre las figuras populares, se eligió, como pilar, a una mujer poco conocida en la Villa y Corte. Desayuno informativo Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna. Aprovechando los primeros cien dias del gobierno popular en Baleares, figura estrella Marga Prohens: presidenta tras vencer a la socialista Francina Armengol. La presentaba Núñez Feijóo. Los dos, al alimón. Prohens, placeándose en Madrid, estrenó la presidencia sin concesiones, ni saña contra Armengol, contando lo hecho. Feijóo repitiendo y leyendo los mensajes de su intento para una investidura fallida con morcillas para la ocasión. Primero Feijóo y después Prohens, ideas y frases, bases del argumentario PP para esta situación y momento. Feijóo.- Marga es traductora. Meticulosa con las palabras. Traductor no es traidor. Otros hacen cruce de palabras. Anomalía en España al hablar sobre la OTAN, Ucrania, Israel o Hamas. Es una anomalia que el candidato a presidente se someta a pasar por caja. También que el heredero Bildu decida, y que el candidato rinda pleitesia. Anomalia en un pais europeo. El PP presto para hacer lo que haga falta. No dejaremos solos a nadie, ni en Cataluña ni en Euskadi. Para todos, el PP es un seguro. Creo que Sánchez ha cambiado de opinión ¿Amnistiar pago de deudas y referéndum? Lo lógico es preguntar a los españoles. Sino es un fraude. La amnistia es una transacción. Se hace por conveniencia del candidato. No se pretende nada para Cataluña, se pretende La Moncloa para mantener el poder. Política lingüistica que pactan politicos y luego pasa por caja. Vamos a un horizonte próximo a los balcanes. El entorno cordial se quiere erradicar para socavar la realidad de España. Se pretende erosionar el Estado con eufemismos y juegos de palabras. El independentismo encabezó un golpe para romper el Estado de Derecho y acallar a los catalanes. Igual que el Plan Ibarreche o el golpe 23-F. Tengo el honor presentar a una política, Marga es una persona de palabra y con palabra. Sin otro interés que mejorar la vida de las personas. Prohens.- Contó intenciones y logros. Apuesta por la libertad individual frente a colectivismos que dividen. Ejemplos de iniciativas en las áreas de fiscalidad, vivienda y sanidad. Reforma fiscal, con supresión del impuesto sobre sucesiones, 100% de padres a hijos, y 50% entre otros familiares. Rebaja para compra de viviendas y tramos del IRPF en rentas bajas. Gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Paso economía agrícola a turística sostenible social y económicamente. En vivienda, emergencia habitacional debida a la presión demográfica. Tras 8 años fiando en la administración pública, apuesta por un cambio. Crítica y oposición a la Ley estatal, con un recurso admitido a trámite. Aprobado decreto para mejoras. Crecimiento en alturas, locales reconvertidos en viviendas. La falta de viviendas es un problema social que implica a la sanidad pública. Faltan médicos. Un medico de familia por 2.000 tarjetas. La salud prioridad no ideológica. Atención a la salud mental. Diferencia entre los que damos valor a la palabra y los que no. Si Sánchez fuera valiente, daría la palabra a los españoles. El PP cree en la palabra. Después, turno de preguntas. Prohens no bajo tono, ni contundencia. Si Sanchez lo necesita, no me cabe la menor duda de que condonará la deuda a Cataluña. Al llegar al poder, encontraron el aviso al gobierno de Francina Armengol, de los perjuicios del requisito lingüístico. El bilinguismo no es un castigo, es una herramienta. Vox y el PP son opciones distintas. La oficina anticorrupción, dirigida por un socialista, aparcaba sus temas para emplearla contra otros; vamos a cerrarla. Si cabe recurso ante el TC, lo haremos, no es ir contra el Estado, es para defender al Estado ¿Independentismo, amnistía y autodeterminación? Con un presidente que no tiene límites, no ve otra opción. Si lo necesita Sánchez, no hay límites, incluso la condonación de la deuda. Ante el ruido, el PP salvavidas. Las televisiones no recogieron el hecho. José Luis Heras Celemín