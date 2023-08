Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Hogar para 24 personas sin hogar Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por lunes 14 de agosto de 2023 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería contará con 24 plazas para la atención personalizada de personas sin hogar gracias a la colaboración entre Junta de Andalucía y Cruz Roja La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de un programa de atención personalizada a personas sin hogar en Almería, que se desarrollará a través de Cruz Roja. El programa, que cuenta con un presupuesto de 575.000 euros y una duración de dos años prorrogables, ofrecerá 24 plazas para personas sin hogar que presentan características especiales que les dificultan el acceso al mercado laboral y que se encuentran en grave situación de exclusión social. El objetivo del programa es que las personas sin hogar puedan acceder al mercado de trabajo y lograr su autonomía personal mediante la plena integración sociolaboral. Para ello, se les ofrecerá un itinerario personalizado de inserción laboral y social, que incluirá apoyo psicológico, jurídico, formativo y de búsqueda de empleo. El programa se enmarca dentro de la I Estrategia de Atención a Personas Sin Hogar de Andalucía 2023-2026, que pretende dar una respuesta integral a este colectivo. La Consejería de Inclusión Social ha destacado la labor fundamental que realiza Cruz Roja con las personas más vulnerables y ha recordado la estrecha colaboración que mantienen ambos organismos para mejorar y reforzar la atención a las personas que más lo necesitan. Así, ha mencionado algunas de las actuaciones conjuntas que se han llevado a cabo, como las subvenciones del 0,7% del IRPF, el programa de las tarjetas monedero, las escuelas de verano o la atención a la población migrante y a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania. Cruz Roja Almería cuenta con 40 programas dirigidos a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, como mayores y dependientes, personas que sufren las consecuencias de la crisis, familias completas en situación de pobreza, inmigrantes, víctimas de violencia de género, personas sin hogar y niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. Entre estos programas se encuentra el Centro de Atención Social Integral de Almería (CASA), que atiende a personas en situaciones extremas que se encuentran al margen de redes sociales y sanitarias y les proporciona servicios básicos como ducha, lavandería, alimentación y asistencia sanitaria y laboral. Según los datos de Cáritas, en Almería existen al menos 320 personas sin hogar, aunque se estima que la cifra real puede ser mayor. La mayoría son hombres de unos 65 años que viven en la calle o en alojamientos temporales. La Unidad de Calle, un servicio municipal que atiende a medio centenar de personas sin recursos en la capital almeriense, también ofrece prestaciones básicas y facilita el acceso al Centro Municipal de Acogida, que dispone de 87 plazas mixtas para situaciones cotidianas, ocasionales o de emergencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

