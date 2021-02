Huércal de Almería solicitará a Fomento la cesión de un nuevo tramo de la N-340

martes 09 de febrero de 2021 , 20:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Tras su aprobación en el pleno extraordinario celebrado este martes, sin el apoyo de PSOE e IU, pese a ser una demanda histórica de los vecinos





El Ayuntamiento de Huércal de Almería solicitará al Ministerio de Fomento la cesión de la titularidad del tramo de la carretera N-340 que abarca desde la rotonda del concesionario Iveco hasta el término municipal de Benahadux, lo que permitirá dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de mejorar la conexión entre los distintos barrios y polígonos del municipio, tras su aprobación en el pleno extraordinario celebrado este martes de forma telemática, con la abstención del PSOE e IU.



Esta solicitud se suma a la realizada hace unos meses, tras su aprobación unánime en el pleno celebrado el pasado 30 de abril, cuando desde el Ayuntamiento de Huércal de Almería pedían al Ministerio de Fomento el tramo de la carretera N-340 que abarca el barrio de Los Pinos para poder acometer obras de mejora en los accesos a esta urbanización, para lo que se estaba únicamente a la espera de que Carreteras del Estado les trasladara si eran autorizables o no las partes que les afectaban, al tener estas obras de acceso parte en terrenos municipales y otras para las que sí era necesaria dicha autorización.



En respuesta a esta solicitud, desde Fomento solicitaban al consistorio huercalense la ampliación de dicha solicitud de cesión de titularidad ampliando en un tramo más. “No ha sido petición del equipo de gobierno recoger todo el tramo de la carretera N-340 que nos queda, sino imposición de Fomento que nos ha dicho que todo o nada; y en ese todo o nada, para nosotros prima el interés de nuestros vecinos”, ha explicado el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres.



Y es que, tal y como ha matizado “es una imposición que debemos acatar para poder seguir desarrollando el municipio”, por lo que no entiende la negativa de los grupos de la oposición de la corporación municipal de apoyar esta solicitud que permitirá conectar a los distintos barrios del término municipal así como la ejecución de un carril bici y un carril peatonal, y el establecimiento de semáforos que permitan la permeabilidad entre las distintas barriadas, eliminando los frecuentes atascos sobre todo en horas punta. Cabe destacar que el tramo que abarca desde la rotonda del concesionario Hyundai y el antiguo Restaurante El Potro no se puede ceder, por tratarse de enlaces a la autovía.



Esta cesión de titularidad por parte de Fomento para que la carretera N-340 a su paso por el término municipal pase a ser vía urbana permitirá al consistorio acometer las distintas obras de mejora sin necesidad de esperar la autorización del Gobierno central. “Quienes conocemos las necesidades somos quienes transitamos por esta carretera, los vecinos del municipio”, ha matizado la concejala de Administración Pública y Transparencia, María del Mar Castelo.



“Se trata de una reclamación histórica que nos va a permitir solucionar la conexión entre los distintos barrios y realizar un desdoblamiento y mejora del tramo de la carretera nacional en los distintos polígonos y barrios del municipio”, explicaba Torres, quien ha subrayado que “este cambio de titularidad en este tramo costara a las arcas municipales en torno a mil euros anuales para su mantenimiento lo que supone para un Ayuntamiento con 12 millones de euros de presupuesto un coste nimio, en comparación con el beneficio que obtenemos”.



En esta línea, ha insistido en que “cuando tienes la responsabilidad de gobernar un municipio, no se puede tener miedo a asumir esas responsabilidades porque debemos mirar por el interés general, el beneficio de nuestros vecinos”.



Así mismo, el alcalde huercalense ha matizado que, a petición del equipo de gobierno, desde Fomento se ha procedido en estos días a realizar el asfaltado del tramo que abarca desde “Benahadux hacia nuestro termino municipal, y en los próximos días el del barrio de Los Pinos se va a quedar asfaltado, todo con coste del Ministerio. Es por ello que ha insistido además en que “lo que recibimos es mucho más de lo que tenemos que aportar. De hecho, esta cesión no tendría ningún coste para las arcas municipales, máxime si nos están dando los tramos asfaltados y terminados, pero desde el punto de vista de desarrollo del municipio es quitar un límite que nos impedía llevar a cabo nuestro desarrollo”.



Para finalizar, el alcalde huercalense, Ismael Torres, se mostraba “muy satisfecho con este acuerdo plenario aunque ha sido triste por un lado por no haber tenido el apoyo del resto de partidos de la corporación municipal como han sido el PSOE e IU”.