Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Humanizan las habitaciones del Hospital de Poniente miércoles 01 de noviembre de 2023 , 16:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Hospital Universitario Poniente pilota un nuevo modelo de habitación para una atención más humanizada. El centro ha puesto en funcionamiento además dos nuevas habitaciones accesibles para personas con diversidad funcional La Comisión de Humanización del Hospital Universitario Poniente ha impulsado un proyecto para renovar las habitaciones en el área de Hospitalización. El centro va a llevar a cabo el pilotaje de un nuevo modelo de habitación, diseñada siguiendo las sugerencias aportadas por pacientes, familiares y profesionales. A ello se añade la puesta en servicio de dos nuevas habitaciones, accesibles para personas con discapacidad. El director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, ha visitado estas nuevas habitaciones, ubicadas todas ellas en el ala Poniente de la Cuarta Planta de Hospitalización, junto al director gerente del centro, Pedro Acosta y el equipo directivo del hospital. Diego Vargas ha recordado que “el Hospital Universitario Poniente tiene como una de sus señas de identidad la apuesta decidida por la Humanización de la atención sanitaria, que ya viene aplicando a través de numerosos proyectos y protocolos asistenciales desde hace años”. El director gerente del SAS mo ha explicado que “en esta ocasión, se quiere poner a disposición de pacientes y acompañantes un nuevo modelo de habitaciones, con cambios sustanciales en su diseño y configuración, para hacerlas más cómodas y respetar aún más su intimidad y su descanso”. El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha señalado que “este nuevo modelo de habitación se ha configurado siguiendo las sugerencias aportadas por un grupo de trabajo y a lo largo de los próximos meses vamos a testar su uso y a recoger las impresiones que nos den tanto los pacientes y sus acompañantes, como los propios profesionales sanitarios, para comprobar que se adecúan a sus necesidades”. Acosta ha subrayado igualmente que “otra necesidad que con frecuencia se nos presentaba era la de disponer de habitaciones accesibles para personas con problemas de movilidad, que necesitan desplazarse en silla de ruedas; y para darle una adecuada respuesta, hemos creado dos nuevas habitaciones individuales, totalmente accesibles y que ya están a disposición de aquellos pacientes que las necesiten durante su ingreso”. Diseño Humanizado A través de la Comisión de Humanización del Hospital Universitario Poniente se ha creado un grupo de trabajo para renovar las habitaciones del hospital, a través del que se configuró un ‘banco de ideas’, del que salieron propuestas para el diseño de un nuevo modelo de estancia. Siguiendo estas recomendaciones, se ha apostado por mejorar la iluminación y reducir los ruidos, crear baños más amplios y accesibles, cambiar la decoración, instalar suelos antideslizantes, etc. La ‘habitación piloto’ es la 419, ubicada en el ala Poniente de la Cuarta Planta de Hospitalización. Una de sus novedades más significativas es la disposición de las camas para pacientes, que pasan a estar enfrentadas, en lugar de en paralelo. Para garantizar la intimidad, se ha instalado una cortina automatizada, desplegable desde el techo. El suelo y las paredes están elaborados con microcemento, todo de una pieza, sin juntas, lo que facilita su limpieza; y los acabados de los cabeceros de las camas y los baños cuentan con placas porcelánicas. Ambos materiales se caracterizan por sus propiedades higiénicas, al ser impermeables, fáciles de limpiar, resistentes a las manchas y a la proliferación de microorganismos, además de no absorber olores y ser antideslizantes. El aseo está integrado con el resto de la habitación, sin bordes que dificulten la movilidad. Igualmente, la iluminación está configurada para adaptarse a las diferentes horas del día y al estado emocional del paciente, que puede regularla según sus necesidades. En general, la configuración de la habitación y del baño están pensadas para mejorar su perdurabilidad en el tiempo, así como su estética, al tiempo que se apuesta por un diseño práctico y útil. Habitaciones accesibles En la misma ala de Hospitalización se ubican de forma contigua dos nuevas habitaciones accesibles, de uso individual. Para ello, se ha adaptado una habitación ya existente y se ha reformado el espacio ocupado por un núcleo de aseos de la sala de espera de la Cuarta Planta. Cada una de estas dos habitaciones dispone de un aseo accesible, con un revestimiento que facilita su limpieza y desinfección. Los sanitarios están suspendidos y son accesibles para personas en silla de ruedas. El plato de ducha está dotado de techo vinílico con iluminación LED y un difusor a 45º de inclinación. El revestimiento antibacteriano y sin ángulos muertos, facilita la limpieza e impide la proliferación de microorganismos. El paciente tendrá además a su disposición un nuevo sistema de iluminación LED nocturna, una pantalla y un cabecero realizado en madera para la zona de la cama y acero inoxidable para la zona de instalaciones, en la que se ubican el botón de llamada a Enfermería, las tomas de gases medicinales, oxígeno, vacío y etc.

Noticias relacionadas Reaprovechamiento del agua con ósmosis en el Hospital de Poniente