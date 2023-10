Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar I Jornada de CENS navegada e implantes sinusales con liberación de fármaco jueves 26 de octubre de 2023 , 19:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizada por la Unidad de Otorrinolaringología ha mostrado los procedimientos en la cirugía nasosinusual con una mayor precisión y recuperación para los pacientes La Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha celebrado la ‘I Jornada de CENS (Cirugía Endoscópica Nasosinusal) Navegada e Implantes Sinusales con Liberación de Fármaco’ donde se han mostrado los procedimientos en este tipo de cirugías. Según ha explicado el jefe de la Unidad, Antonio Fernández, los implantes sinusales con liberación de fármaco son dispositivos médicos diseñados para ayudar en el tratamiento de afecciones sinusales crónicas al tener una doble acción. Por un lado, mantener la apertura quirúrgica y por otro, proporcionar una liberación controlada de medicamento directamente en los senos paranasales. Estos dispositivos, hechos de materiales biocompatibles, se colocan tras una cirugía sinusal mínimamente invasiva y liberan gradualmente medicamentos antiinflamatorios en el área afectada. Esto ayuda a mantener los resultados quirúrgicos, reducir la inflamación, prevenir infecciones y promover una recuperación más rápida y efectiva para pacientes con enfermedades sinusales, como la rinosinusitis crónica. Esta tecnología ofrece una alternativa atractiva a los tratamientos convencionales y puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes al reducir los síntomas y la necesidad de procedimientos adicionales. La tecnología de navegación para la cirugía nasosinusal es un avanzado sistema de orientación utilizado por los cirujanos para realizar procedimientos en la cavidad nasal y los senos paranasales con mayor precisión. Combina imágenes médicas, como tomografías computarizadas, con un sistema de seguimiento en tiempo real para proporcionar una representación tridimensional en pantalla de la anatomía del paciente y las herramientas quirúrgicas. Esto permite a los cirujanos visualizar con precisión la ubicación y la orientación de sus instrumentos dentro de la anatomía compleja de la nariz y los senos paranasales, lo que facilita la cirugía endoscópica y minimiza el riesgo de daño a estructuras cercanas, mejorando así los resultados y reduciendo las complicaciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.