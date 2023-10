Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento instala placas solares en la Jefatura de Policía jueves 26 de octubre de 2023 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha iniciado con una inversión de 114.000 euros los trabajos para la instalación de placas fotovoltaicas en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local. La instalación de más de 200 paneles solares para el autoconsumo en este inmueble ha sido supervisada por el concejal responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, quien ha indicado la posibilidad de "poder disfrutar del uso de la energía solar en estas dependencias municipales ya a lo largo del mes de noviembre". La actuación se incluye como parte de las medidas, iniciativas y proyectos, impulsadas a nivel municipal en el marco del Plan Estratégico Almería 2030, ya en marcha y que se seguirán desarrollando a lo largo de esta corporación, con el objetivo de alcanzar un ahorro de un millón de euros y reducir sus emisiones de CO2 en 4.000 toneladas anuales, el equivalente a la emisión anual de 2.000 vehículos circulando al día. El proyecto de actuación, adjudicado a la empresa 'Ingenalium SL', incluye la ejecución de las obras necesarias para la construcción, sobre parte de la cubierta del edifico de la Jefatura de la Policía Local, de la estructura e instalaciones de la planta fotovoltaica para autoconsumo, de 92,5 KW, su conexión con las infraestructuras de servicios existentes y la legalización de estas nuevas instalaciones, dando así servicio a la propia Jefatura y las dependencias municipales anexas. "La instalación de estos 92,5 Kw que incluye esta planta representa, aproximadamente, el 50% de la potencia contratada para este edificio, estimándose una generación anual de energía de 180.621 Kwh/año, cifra que representa un tercio del consumo de estas instalaciones", ha explicado Urdiales. Ha añadido que supone la "reducción en la factura eléctrica a la que se suman los beneficios mediambientales, reduciendo el número de emisiones de co2/año en 94,1 toneladas, el equivalente a 47 coches circulando todo un año". "El uso de energías renovables, en este caso la energía del sol para el autoconsumo, se extiende a otras instalaciones municipales, todo ello como parte del compromiso municipal por la sostenibilidad y la eficiencia energética", ha subrayado. En este sentido. ha enumerado las obras, actualmente en marcha, de instalación de placas fotovoltaicas en el Auditorio Maestro Padilla, completadas con la sustitución del sistema de climatización y de luminarias; y las ya finalizadas en el campo de golf municipal 'Alborán Golf' o en las dependencias de Interalmería TV, donde el cien por cien del consumo de energía de esta instalación es a través de energía solar. "Almería sigue avanzando hacia un modelo de ciudad más verde, más sostenible y más habitable, con un Ayuntamiento implicado directamente en la defensa del medioambiente y la lucha contra el cambio climático", ha señalado. Al tiempo, ha trasladado que el proceso de sustitución de luminarias en el que actualmente se está trabajando afecta a todo el frente litoral, desde el Cable Inglés hasta La Fabriquilla, con una inversión de un millón de euros. "Estos trabajos, actualmente en macha, suponen la sustitución de algo más de 2.300 puntos de luz, pasando de unas luminarias ineficientes a eficientes, tipo LED. Una actuación que reducirá el consumo de luz en todo el frente litoral en un sesenta por ciento", ha concluido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

