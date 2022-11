Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Ignacio Tatay, tras 'Jaula': "he tenido ofertas para irme a rodar fuera"

martes 22 de noviembre de 2022 , 19:25h

El director Ignacio Tatay ha presentado este martes su película 'Jaula' en el Festival Internacional de Cine de Almería donde compite dentro de la sección nacional de largometrajes 'Ópera prima' con este film protagonizado por Elena Anaya, Carlos Santos y Eva Tennear con el que ha logrado un éxito internacional tras su difusión a través de la plataforma Netflix, con varios 'número uno' en distintos países, lo que le ha llevado a tener propuestas para rodar fuera del país.

"He tenido varias ofertas, no sé si está en mis cartas más próximas, pero desde luego se me ha propuesto en estas últimas tres semanas más de una oferta para irme fuera", ha explicado Tatay en una rueda de prensa en la que ha afirmado que "ha sido una locura" la repercusión que ha tenido la cinta tras un "estreno discreto en España" a través de los cines el pasado mes de septiembre.

Tatay ha asegurado que actualmente está "desarrollando varios proyectos y también escuchando", uno de ellos con J. Bayona. "Estoy hablando con más gente, nada que pueda anunciar concretamente porque todavía estoy escuchando a todo el mundo", ha insistido con respecto al avance de su carrera.

El director ha reconocido que el estreno a través de la plataforma audiovisual ha hecho que la película, un thriller psicológico con elementos de género de terror, se haya "disparado" hasta haber alcanzado el "top diez" de reproducciones en 67 países durante las dos primeras semana desde su estreno pocos días antes de la noche de Halloween, lo que dio lugar a más de 27 millones de visualizaciones.

"Se ha disparado de la noche a la mañana, lo que le ha dado un giro de guion importante", ha afirmado el cineasta, quien ha asegurado que sentirse ampliamente respaldado a la hora de crear esta ficción al contar con profesionales como la guionista Isabel Peña y la producción ejecutiva de Álex de la Iglesia, a quienes considera unos "pesos pesados" del cine español.

Tatay ha alabado también el trabajo realizado por la actriz Elena Anaya, quien este miércoles acudirá a Fical para recibir el premio 'Almería tierra de cine' y descubrir su estrella en el Paseo de la Fama almeriense junto al Teatro Cervantes. "Nunca había trabajado con una intérprete de ese calibre, tan trabajadora, dedicada y tan empollona", ha manifestado antes de destacar su dilatada experiencia y profesionalidad, unos elementos que puso a su servicio. "Ha sido un poco mi mentora en este proceso".

En esta línea, ha detallado que se analizaron "todo tipo de perfiles" y "decenas de actores" antes de optar por Carlos Santos para el papel de Eduardo. "No sabía lo que buscaba pero cuando lo encontré, lo supe", ha dicho el director para quien el trabajo del intérprete durante el casting fue "totalmente inesperado" para un actor generalmente asociado a la comedia.

El proceso de casting también lo desplazó a Inglaterra donde fue seleccionada Eva Tennear para el papel de la niña Clara, quien tiene "un pasado especial". "Eva fue la primera niña a la que vimos y nada era igual de bueno que ella", ha apuntado antes de valorar su capacidad "superdotada" y su carácter "precoz e inteligente", lo que facilitó su dirección.

El resultado es, según ha definido, un "thriller psicológico a cuyos personajes les ocurre cosas terroríficas" con los que se mantiene la "tensión" durante la película que contó con cinco años de preparación y que, como otras muchas producciones, se vio congelada por la pandemia de covid-19.

"Recuerdo cuando íbamos al rodaje después de tantos años de preparación, que eran las siete de la mañana, estaba amaneciendo y con todas las broncas que había habido el día anterior, le escribí a Álex de la Iglesia y le puse 'tío, has cumplido mi sueño, que sepas que me estás haciendo la personas más feliz del mundo'", ha rememorado en relación a los primeros días de trabajo, en los que ha confesado que "me metía en el baño y lloraba de emoción".