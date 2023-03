Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

II Premios Obras de Ingeniería Andaluza

viernes 24 de marzo de 2023 , 11:53h

La integración del entorno de la Alcazaba de Almería, elegida Mejor Actuación de Ingeniería de Ámbito Local



La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos reconoce en la edición de 2023 la rehabilitación del entorno de la Alcazaba de Almería

como ‘Mejor Actuación de Ingeniería de Ámbito Local en Andalucía’ por su efecto integrador

La entrega tendrá lugar el 10 de mayo en Granada, donde se reconocerá también en estos II

Premios la ejecución del Trambahía de Cádiz, a la consejera Marifrán Carazo y al ingeniero

cordobés Juan Escribano Rodríguez, que completan las cuatro categorías galardonadas

La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos (CICCP) ha aprobado la concesión de los Premios ‘Obras de Ingeniería en

Andalucía’, en su segunda edición bianual, recayendo el Premio a la Mejor Actuación de Ingeniería de

Ámbito Local en Andalucía en la rehabilitación y adecuación del entorno de la Alcazaba de Almería.

La comisión de los premios, que ha votado por unanimidad este galardón, valora su efecto

integrador y de mejora de la accesibilidad general a su Muralla, el Cerro de San Cristóbal y la Hoya.

El proyecto ha permitido la integración tanto física como estética de un barrio situado en pleno

centro urbano que vivía aislado del resto de la ciudad.

La rehabilitación ha conseguido la llegada por primera vez del transporte público a esta zona

urbana y la generación de nuevos modos de movilidad. Caminos Andalucía entiende que esta

actuación repercute en beneficio general de la ciudad, pone en valor un entorno monumental

inigualable y abre a nuevas perspectivas a Almería.

La actuación premiada, de casi dos millones y medio de presupuesto, forma parte de un proyecto

global que aunará el entorno rehabilitado junto con la actuación en el Parque de la Hoya y el Cerro

de San Cristóbal, creando un espacio más amable, con nuevos accesos que abren la zona a las zonas

y barrios colindantes. Por otro lado, la consecución de los nuevos itinerarios urbanos se ha

completado con actuaciones destinadas a la mejora de la visibilidad del conjunto monumental de la

Alcazaba desde el casco histórico de la ciudad. De este modo, no solamente los vecinos del barrio

han encontrado un entorno más amable donde vivir, sino que el resto de habitantes de la ciudad y

visitantes han podido descubrir nuevas perspectivas de Almería y su patrimonio histórico. El

Planeamiento General (PGOU) que puso la primera piedra de esta reestructuración del entorno de la

Alcazaba obtuvo también en 2021 el Premio Andalucía de Urbanismo, otorgado por la Consejería de

Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

24 marzo 2023

NOTA DE PRENSA

Recogerán el premio la actual alcaldesa María del Mar Vázquez Agüero; el alcalde con el que se

inició esta integración, Ramón Fernández-Pacheco Moterreal, actual Consejero de Sostenibilidad,

Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía; el Director de Planificación e

Infraestructuras y Responsable de la Actuación, el ICCP Francisco Javier Garrido Jiménez; así como

los directores de obra y empresas constructoras implicados, entre las que se encuentran Zofre, Aima

Ingeniería, ICC Ingeniería, Jesús Mª Basterra, Hormacesa, Construcciones Glesa y Jarquil.

Resto de premiados

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos ha ampliado en su segunda edición a cuatro las categorías reconocidas, dos más que las de la

primera edición de 2021. El Premio a la Mejor Obra Pública Andaluza recae en el Trambahía de

Cádiz. En cuanto a las nuevas modalidades, el Premio al Mérito Colegial recae en el ingeniero Juan

Escribano Rodríguez, ex Representante Provincial del CICCP en Córdoba; y el Premio de Defensa de

la Ingeniería por persona no Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos se concede a la consejera de

Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo.

Con estos galardones se reconoce el importante papel de las infraestructuras ganadoras en el

desarrollo económico, modernización, acercamiento de nuestra sociedad al deseable modelo de

desarrollo sostenible y mejora del bienestar de los ciudadanos en general y se distingue la excelencia

en la concepción, diseño y ejecución de los proyectos. Las nuevas categorías personales ponen en

valor la contribución de los premiados a la Ingeniería y al Colegio. El acto de entrega tendrá lugar el

10 de mayo en Granada, en el Teatro de la Fundación CajaGranada.

