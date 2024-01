Deportes Ampliar Inagroup El Ejido Futsal arranca el año con victoria en Ferrol lunes 15 de enero de 2024 , 20:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los celestes firmaron un gran encuentro con una segunda parte muy seria y con buen juego que les permitió puntuar en una cancha siempre complicada como es la de OParrulo Inagroup El Ejido Futsal arranca el año con victoria después de imponerse 3-6 a OParrulo en el primer partido de Liga de este 2024. Una victoria que le permite escalar dos posiciones en la clasificación a los celestes, si bien se mantienen a seis puntos del play off de ascenso tras la victoria también este fin de semana de Unión África Ceutí. Un gran encuentro de los José Escrich con una segunda parte muy intensa y gran juego, que les permitió conseguir una importante victoria en una pista muy complicada de la que se han escapado pocos puntos en lo que va de temporada, y que además se convirtió en el debut de las dos nuevas incorporaciones del mercado invernal, así como de Evaristo. El partido empezaba con mucha igualdad en la pista en los primeros minutos, sin un dominador claro, con el juego en el centro de la pista, pero los celestes ya avisaron pronto de sus intenciones con una primera llegada de peligro a los seis minutos en un potente tiro de Evaristo en una falta indirecta desde diez metros, que atajaba el portero local. Los locales también dispusieron de ocasiones en estos primeros minutos como el de Aitor a la escuadra, que Manolo supo sacar con una gran mano. Pese a todo, serían los locales los primeros en golpear, poniéndose por delante en el minuto 10. Un tanto al que respondió rápido el conjunto celeste, que devolvía las tablas al marcador un minuto después por mediación de Josu Mendive, que fue el goleador celeste de la tarde con tres de los seis tantos de su equipo. Juanan y Josete dispusieron de ocasiones para haber puesto por delante a los ejidenses. Cuando el partido parecía marcharse a la media parte en tablas, con los locales teniendo balón y los celestes buscando la salidas rápidas, los ferrolanos conseguían de nuevo adelantarse. Era el último minuto de la primera parte. Sin embargo, pese al golpe de este gol psicológico, los ejidenses salieron en la segunda parte con gran intensidad y ritmo, presionando en toda la pista. Una presión que terminó originando un fallo de los locales y el empate celeste. El inicio de esta segunda mitad se convertiría en un toma y daca, con goles en ambas porterías. Pese al buen juego de los de José Escrich el marcador seguía siendo favorable a los locales que volvían a adelantarse anotando en pocos segundos el 3-2, al que respondía Juanan con el 3-3, con un gol en la frontal del área por raso. El juego estaba siendo de alternativas, sin un dominador claro, pero el Inagroup El Ejido asestaba un duro golpe con un gol de Ion Cerviño a la escuadra tras un robo en media pista. En la recta final del partido, los locales trataron de darle la vuelta al marcador apostando por el juego de cinco que supieron defender muy bien los celestes y marcar los dos últimos goles a portería vacía, ambos con la firma de Mendive al aprovechar dos robos, dejando el marcador en el definitivo 3-6. El conjunto celeste volverá a jugar fuera este próximo fin de semana en el arranque de la segunda vuelta de la competición liguera que le llevará hasta Melilla, para enfrentarse a Melistar.

3 OPARRULO FERROL FS: Pedro Coronado, David Novoa, Keita Nakashima, Aitor Blanco, Helder Goncalves. También jugaron Alejandro Regueira, Iván Rumbo, David Bouzon, Antonio Jesús Sánchez, Rubén Orzáez, Iván Castro, Domingos Pinto y Alejandro Moñino 6 INAGROUP EL EJIDO FUTSAL: Manolo, Josete, Juanan, Peña y Beto. También jugaron David Señoret, Amin, Ion Cerviño, Josu Mendive y Evaristo. Fueron convocados Jesús Gómez y Guille. GOLES: 1-0 (10') Alejandro Moñino, 1-1 (13') Josu Mendive; 2-1 (19') Iván Rumbo; 2-2 (23') Juanan; 3-2 (23') Rubén Orzaez; 3-3 (25') Juanan; 3-4 (28') Ion Cerviño; 3-5 (37') Josu Mendive; 3-6 (38') Jose Mendive. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Inagroup El Ejido Futsal se cita con la Copa del Rey