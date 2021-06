Inaugurados los XXII Cursos de Verano de la Universidad de Almería en la sede de Roquetas de Mar

lunes 28 de junio de 2021

El rector, Carmelo Rodríguez, ha inaugurado en la sede de Roquetas de Mar, una nueva edición de la oferta formativa estival de la UAL que regresa a su formato presencial, combinado con el on-line





Como viene siendo habitual el municipio de Roquetas de Mar, cuna de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, ha sido el elegido para inaugurar su vigésimo segunda edición. El rector, Carmelo Rodríguez, ha indicado que la de este año va a ser una edición muy especial. En primer lugar, "porque volvemos a la presencialidad y porque, de nuevo, generaremos espacios de encuentro para la reflexión y el debate entre estudiantes y ponentes en diferentes sedes de Almería y provincia".



El rector ha agradecido al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, la acogida que tienen siempre a las propuestas presentadas por la Universidad de Almería, como estos Cursos de Verano o la Universidad de Mayores. "Este municipio de Roquetas de Mar siempre ha sido una de las sedes más importantes de cursos de verano. Hace unas semanas nos dejaba Gustavo Villapalos, rector de la Universidad Complutense. Me gustaría tener unas palabras de recuerdo porque Gustavo Villapalos, además de su hábil gestión al mando de la Complutense, estableció una sede de cursos de verano en Aguadulce. Sede que sería el germen de los futuros Cursos de Verano de la Universidad de Almería".



Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, ha señalado que es un orgullo para él y su municipio acoger los Cursos de Verano de la UAL. "Una universidad joven, aunque ya no tanto, pero de gran calidad de la que nos tenemos que sentir tanto los almerienses como las personas de otras localidades muy satisfechos". Además, ha destacado la importancia que tendrá la implantación de los futuros estudios de Medicina en la provincia que ratificarán que Almería es una gran ciudad.



Por último, ha recordado que el municipio lleva 22 años acogiendo Cursos de Verano y ha quiero recordar a Gustavo Villapalos quien los trajo a Aguadulce. También ha agradecido al rector y a los profesores el esfuerzo que hacen con estos cursos y por ofrecer la oportunidad de estudiar "a las personas que tienen ganas de salir hacia adelante. Hoy no se puede ver el mundo de otra manera: aprendizaje, idiomas y preparación".



La XXII edición de los Cursos de Verano está conformada por 26 cursos repartidos en 8 sedes − Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Tíjola, Purchena, Níjar, Vélez Rubio, y Vélez Blanco-. Se trata de la edición con una mayor presencia de cursos distribuidos por toda la provincia.



Por otra parte, tras la experiencia de los cursos virtuales de la edición pasada, este año también se ha optado por ofertar una selección de cursos en este formato: en la semana del 12 al 16 de julio se celebrarán 7 cursos online. Y, por primera vez, se han diseñado dos cursos en modalidad dual, es decir, se impartirán presencialmente y, de forma simultánea y en directo, se retransmitirán a través de Zoom.



"En la edición de este año nos acompañarán 322 ponentes especialistas en sus materias, y les puedo adelantar que hemos sobrepasado nuestras expectativas en cuanto al número de estudiantes asistentes. A pesar de que hemos contado con limitación de aforo en las salas para garantizar la salud de los asistentes, hemos sobrepasado las 700 matrículas, 10 cursos han cubierto todas sus plazas y 3 incluso las han ampliado", ha destacado Carmelo Rodríguez.



Junto al programa de cursos, se ha diseñado una programación de actividades culturales que acompañará a ponentes y estudiantes, y que también podrá disfrutar cualquier ciudadano. Además, de entre todas las ponencias se oferta una selección de charlas y encuentros en abierto disponibles para todos los interesados.



En estos últimos años, los Cursos de Verano se han convertido en un referente en la oferta formativa estival. Prueba de ello es la participación e implicación de las instituciones y entidades públicas y privadas. Este año participan con nosotros más de 40 entidades. "Para la Universidad de Almería es fundamental cuidar las sinergias que se generan con las diferentes instituciones y asociaciones en el diseño y organización de nuestros cursos. Para nosotros este compromiso de la sociedad con la Universidad es, además de un motivo de orgullo, un incentivo para que los Cursos de Verano alcancen altas cotas de excelencia" ha señalado el rector.



La sede de Roquetas de Mar acogerá los cursos 'Posidonia oceanica (L.) Delile, gestión adaptativa e integrada de sus praderas y arribazones', que ha comenzado este lunes, y el curso 'Nuevas tendencias en el entrenamiento de los deportes de equipo', que se desarrollará esta semana entre el miércoles y el viernes, ambos en formato presencial.



Antonio Castro, director del curso Posidonia, ha explicado que en él participarán más de nueve ponentes "que nos van a trasladar la importancia ambiental y también económica y cultural que tiene la conservación de este ecosistema único, que además es fundamental para el desarrollo de la provincia de Almería".



Por su parte, Manuel Rodríguez, director del curso 'Nuevas tendencias en el entrenamiento de deportes de equipo', ha adelantado que será un curso en el que intentarán traer ¨la mayor evidencia científica y conocimiento práctico con los mejores ponentes que puede haber ahora mismo en el ámbito nacional. Prueba de ello es que algunos de los ponentes vendrán directamente de la Eurocopa de fútbol". Además, ha señalado sentirse feliz "de poder transmitir todo el conocimiento que se hace en las universidades españolas y en centros de referencia de la aplicación práctica del trabajo del día a día en la ciencia del deporte".