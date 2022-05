Sucesos Incautados 100 kilos de droga con destino Reino Unido martes 24 de mayo de 2022 , 11:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se ha arrestado a un total de 43 personas vinculadas con la trama, que utilizaba a ciudadanos británicos como “mulas” para introducir marihuana, hachís, cocaína, speed y éxtasis La Policía Nacional ha llevado a cabo en la zona del levante peninsular – Murcia, Alicante y Almería - una operación en la que se han incautado más de 100 kilos de marihuana, hachís, cocaína, speed y éxtasis que iban a ser introducidos en Reino Unido a través de “mulas”. Se ha arrestado a un total de 43 personas vinculadas con la traba, que utilizaba a ciudadanos británicos como “mulas” para introducir la droga tanto en Reino Unido como en otros países europeos. Durante los 30 registros domiciliarios llevados a cabo se han intervenido más de medio millón de euros, 100 kilogramos de marihuana, dos de hachís, 500 gramos de cocaína y casi un kilogramo de metanfetamina y se han desmantelado 11 cultivos indoor. También han sido incautadas tres armas cortas de fuego, dos de ellas con los números de serie borrados, varias pistolas de aire comprimido y otras simuladas, además de una escopeta. Los agentes consiguieron acabar con un entramado criminal que se dedicaba a abastecer de droga a diferentes narco-organizaciones nacionales e internacionales, deteniendo durante el dispositivo ejecutado en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, el pasado martes, a 43 personas durante los 30 registros domiciliaros que se ejecutaron. La organización estaba asentada en la zona de levante, desde donde dirigían su negocio en torno al tráfico de drogas; kilos de cocaína, speed, éxtasis y sobre todo marihuana, eran almacenados en los más de 30 domicilios vinculados a la organización con la intención de prepararlos para su distribución en Reino Unido y otros países del norte y el este de Europa. Turnos de trabajo Los líderes de la organización habían establecido una red narcocriminal tan amplia en torno al tráfico de drogas a nivel nacional e internacional que para poder dar cumplimiento a los encargos de droga tuvieron que idear un sistema de trabajo a turnos rotatorios para no parar en ningún momento de cultivar, almacenar y preparar la droga para su distribución a nivel internacional. Durante el operativo se desmantelaron once cultivos indoor de marihuana, que eran explotados estratégicamente en periodos de tiempo diferentes para siempre tener abastecimiento de droga que exportar. Maletas en los aeropuertos La organización criminal captaba a ciudadanos de Reino Unido a modo de “mulas” para cruzar la frontera con maletas repletas de droga envasada al vacío. La rápida intervención de los agentes evitó hasta en dos ocasiones que dos alijos de droga de 30 kilos de marihuana volaran al país británico. Registros; dinero, drogas, vehículos y armas El operativo se llevó a cabo el pasado día 17 de mayo en el que participaron más de 250 agentes de distintas unidades, que coordinados desde tierra y aire, ejecutaron de manera simultánea 30 registros domiciliarios, en los que se incautaron de 100 kilogramos de marihuana, dos kilogramos de hachís, 500 gramos de cocaína y casi un kilogramo de metanfetamina, además también, se desmantelaron 11 cultivos indoor de marihuana en los que se intervinieron 200 lámparas, 150 transformadores, 67 ventiladores, 37 filtros y 67 ventiladores. Durante el operativo también se intervinieron un total de 26 vehículos relacionados con el entramado criminal. Para el acceso del principal domicilio de la organización fue necesaria la intervención del Grupo Operativo de Especial de Seguridad (G.O.E.S.) con el apoyo aéreo del dron de la Unidad de Medios Aéreos. En los registros llevados a cabo también se incautaron tres armas cortas de fuego, dos de ellas con los números de serie borrados, varias pistolas de aire comprimido y otras simuladas además de una escopeta. En el operativo se ha arrestado a un total de 43 personas de diversos países –Reino Unido, Colombia, España, Irlanda, Marruecos y Perú- como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido de eléctrico, pertenencia a organización y blanqueo de capitales, pues se intervino más de medio millón de euros entre dinero en efectivo y cuentas bancarias. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de 14 de ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

