Incidente en el pleno de la Diputación

miércoles 25 de octubre de 2023 , 12:08h

La sesión plenaria de la Diputación de Almería celebrada esta mañana ha vivido un momento de tensión cuando David García del Valle, un ex judoca paralímpico y entrenador de un club de judo inclusivo, ha entrado en el salón y ha interrumpido al presidente, Javier A. García, para hacer una reclamación a gritos y de un modo violento sobre el uso de las instalaciones del Pabellón Moisés Ruiz.

El deportista, que hace unos meses estuvo en huelga de hambre a las puertas de la Diputación por el mismo motivo, estaba fuera de sí mientras voceaba que se le estaba negando el derecho a seguir entrenando a más de cien niños en riesgo de exclusión en dicho pabellón, y ha pedido un análisis de drogas para el presidente.

Ante esta situación, dos miembros de la seguridad han intervenido para sacar al intruso del salón, pero el presidente le ha pedido que le dejaran hablar, aunque no fuera procedente hacerlo porque en este tipo de plenos no existe esa posibilidad. Así, García del Valle ha podido exponer su queja ante los presentes, y ha reiterado su petición de un análisis de drogas para el presidente, lo que ha provocado la indignación y el asombro de los asistentes.

Tras escuchar su discurso, el presidente le ha preguntado si había dicho todo lo que quería decir, y ante la afirmativa del deportista, le ha invitado a seguir la sesión dentro del salón, sentado, o marcharse. El deportista le ha preguntado si le iba a responder, a lo que el presidente le ha contestado que no, que no procedía, y que, si ya había dicho todo lo que tenía que decir, no había más que hablar.

El incidente ha durado unos minutos y ha alterado el orden del pleno, que ha continuado con normalidad tras la salida del deportista.