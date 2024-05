Almería Inclusión y autonomía personal, pilares fundamentales para personas con discapacidad sábado 04 de mayo de 2024 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha participado en un acto con como motivo del acto del «Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas» que ha organizado la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM). El acto ha consistido en la lectura de artículos de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas por parte de las entidades miembro y amigas de la FAAM. El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, ha felicitado a la FAAM por liderar la celebración de esta efemérides: "Una sociedad que crece tiene que valorar los avances y logros que se han conseguido en materia de discapacidad, pero ha de ser capaz de detectar los puntos en los que se debe de seguir trabajando para dar nuevos pasos hacia el futuro". En este sentido, ha asegurado que las administraciones deben de servir de baluartes para colaborar con el tercer sector a construir "los pilares del bienestar a través de los puntales de la inclusión y la autonomía personal de las personas con discapacidad. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.