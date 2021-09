Inclusión y moda acompañan en la novena edición de la Micropasarela Solidaria

viernes 24 de septiembre de 2021 , 19:18h

Niños y niñas con y sin discapacidad se convierten en minimodelos como parte fundamental de un evento que sigue avanzando en su objetivo de visibilizar la ausencia de barreras





La novena edición de la 'Micropasarela Solidaria’ ha vuelto este año a la presencialidad, con más ilusión que nunca, en su objetivo de visibilizar la ausencia de barreras, en este caso a través de la moda, con la participación de personas con capacidades diferentes en un desfile organizado por Navarro Pasarela, con la activa colaboración y participación de organizaciones como la ONCE y la Asociación Sindrome de Down (Asalsido Down).



El Centro Comercial Torrecárdenas ha sido escenario este año de una cita que, una vez más, ha contado con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. Más de 50 niños con y sin discapacidad han participado en un desfile que ha irradiado inclusión y alegría.



El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez; las diputadas provinciales Carmen Belén López y Matilde Díaz; las concejalas de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella; el delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, así como de la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y la vicepresidenta de ASALSIDO, Ely Parras, que han acompañando a la promotora de la actividad, Rosalía Navarro, y a los representantes del Centro Comercial Torrecárdenas, como anfitriones de esta cita.



La diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha mostrado el compromiso de la Diputación de Almería con este evento que “sirve para mostrar la inclusión por la que se trabaja en la provincia de Almería y que, a veces, las barreras están en nuestra cabeza. Hoy vamos a disfrutar con los grandes profesionales que son estos pequeños modelos. La Diputación siempre estará al lado de aquellas iniciativas que mejoran la calidad de vida de todos los almerienses”.



Paola Laynez, se ha congratulado de poder recuperar este año la “presencialidad” de un evento con la participación de niños “muy capaces”, felicitando la celebración de una nueva edición de esta micropasarela protagonizada por los más pequeños y la inclusión. Ha insistido en la necesaria colaboración institucional en eventos como este, apoyando la inclusión, sello de identidad de la acción de gobierno que viene practicando el Ayuntamiento”.



Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, ha querido también apoyar con su presencia la celebración de esta micropasarela como ejemplo de “inclusión”, destacando la labor que prestan colectivos tan representativos como la ONCE o ASALSIDO, trabajando por una sociedad más inclusiva.



Desde la ONCE, su directora provincial, María Jesús Segovia, ha señalado esta micropasarela como una “oportunidad para mostrar las capacidades que tienen nuestros niños y como desde la ONCE; día tras día, trabajamos para que la visión no sea una limitación para conseguir sus sueños, ya quieran ser deportistas, médicos o como hoy, modelos de pasarela”.



Ely Parras, de ASALSIDO, ha significado “la participación continuada que viene haciendo la asociación en un acto como este, de la mano de Rosalía Navarro. Solo hay que ver la felicidad que desprenden los niños que hoy participan en este acto, viéndose como uno más. Además de niños con Síndrome de Down hoy tenemos participando en este año a niños de atención temprana, ampliando el abanico de la diversidad, la inclusión y las capacidades, objetivo principal que queremos trasladar en esta cita”.



Daniel Párraga, del Centro Comercial de Torrecárdenas, como anfitrión de este acto se ha mostrado “orgulloso” de poder acoger un evento de estas características y a los colectivos que participan de él. “Como responsabilidad social corporativa no podíamos dejar de estar aquí y nos sentimos muy orgullosos de la acogida que el evento ha tenido, como parte de las actividades que se celebran precisamente este fin de semana en nuestras instalaciones”.



Por último, Rosalía Espinosa, promotora y organizadora de esta Micropasarela se ha mostrado “emocionada y orgullosa del trabajo realizado por los niños que hoy han participado en este evento”. Ha agradecido además la participación de firmas y tiendas de ropa, como parte fundamental de la organización de esta micropasarela inclusiva. Las empresas participantes en esta edición han sido: Sfera Niños, Fil Mañas, Oteros, Primark, Base, Müso y Lefties.