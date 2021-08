India Martínez enamora a los almerienses en una noche llena de arte

viernes 27 de agosto de 2021 , 17:37h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La artista iluminó el Recinto de Conciertos con su sonoridad aflamencada y la dulce tesitura pop, y confesó sentirse muy feliz de regresar a “mi Almería”





Ha sido uno de los conciertos del verano en Almería. India Martínez, cordobesa de nacimiento y almeriense de adopción por infancia y adolescencia en Roquetas de Mar, enamoró a los almerienses gracias a esa personal y particular fusión entre la sonoridad y timbre aflamencado y la dulce tesitura del pop melódico más universal. Una artista que conquistó el corazón del público por su cercanía y talento.



Desde el primer instante, India Martínez expresó su alegría por estar entre su gente, con ganas de cantar en su tierra de adopción, con los padres entre el público y con sus seguidores entregados. Una estrella que en Almería hemos visto crecer y que se presentó en el Recinto de Conciertos con una elegante puesta en escena. El pianista a la izquierda, dos voces, cajón y bajo, sentados a la derecha, y una iluminación espectacular donde brillaba, en el centro, India Martínez. Seis artistas que deleitaron con dos horas de lo mejor del flamenco y el pop encapsulados en temas que cantan al amor y a la vida.



El concierto se dividió en dos partes, que coinciden con el cambio de vestuario de la artista. En la primera, como la propia India Martínez manifestó, “me he vestido muy sexi para mi público”, con short y camiseta, negro y plata, muy fashion, y en la segunda, con un elegante pantalón y top rosa, y en todo momento demostrando que tiene un encanto especial. Su manera de interpretar encandiló, rebosante ella de feminidad y misterio, y con un torrente de voz que expresó con y sin micrófono.



A lo largo de las dos horas de concierto se pudieron escuchar algunos de sus temas más conocidos como ‘Todo no es casualidad’, ‘Contigo’ o ‘La Gitana’ e incluso dedicó ‘Sólo tú’ “para el público que viene para acompañar a los seguidores y a los que agradezco que también estén aquí”.



Tras el cambio de vestuario, se descalzó y subió al piano para interpretar de manera magistral, entre otras canciones, ‘A mí no me hables’, ‘Un ramito de violetas’ y ‘Hola mi amor’. Espectacular también fue cuando sin micrófono cantó ‘Ángel’ y una bella estampa con todos los móviles encendidos para iluminar ‘Olvidé respirar’.



En los bises hizo un viaje a sus temas más antiguos, y se paseó entre el público para cantar ‘Vender el amor’. Incluso al final subió a dos chicas, Desirée y Cristina, que en las primeras filas le llamaron la atención por sus voces al corear las canciones. Un concierto con mayúsculas de una artista llena de arte y que los almerienses tenemos la suerte de que se haya criado en nuestra tierra. Grande India Martínez.