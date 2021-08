Burgos defiende su gestión al frente de la comisión del caso mascarillas

viernes 27 de agosto de 2021 , 17:32h

Burgos (Cs): “La Diputación de Almería no merece a un exvicepresidente del PSOE en la cárcel y a otro del PP investigado”









“Ciudadanos es el partido que más comparecientes ha solicitado durante la comisión de investigación del 'caso mascarillas', y no ha vetado a ninguno de los solicitados por el resto de grupos políticos que, según el reglamento, eran susceptibles de comparecer. Además, el hecho de que mi formación haya presidido la comisión ha garantizado su transparencia, al tiempo que ha evitado que se convirtiera en un circo mediático”. Así se ha expresado el diputado provincial de Ciudadanos (Cs), Rafael Burgos, durante el debate del dictamen de la comisión informativa de investigación que ha tenido lugar en el pleno ordinario celebrado este viernes en la Diputación Provincial de Almería. El portavoz naranja ha votado en contra de la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas, ya que, como ha argumentado, “el PSOE tenía previsto presentarla desde el minuto uno sin importar cómo se desarrollara la comisión, de la que nunca han querido esclarecer los hechos investigados, sino sacar rédito político”.





En ese sentido, Burgos ha criticado que el PSOE haya reclamado para sí, de forma insistente, la presidencia de la comisión de investigación que ha ostentado Ciudadanos. “Aducen que les habría correspondido a ellos la presidencia porque son el grupo mayoritario de la oposición, pero lo cierto es que, en otras comisiones informativas, como la comisión de cuentas, jamás han mostrado la más mínima disposición en presidirla, porque su interés reside exclusivamente en el circo mediático, y poco más”, ha manifestado.





El diputado de la formación naranja ha aclarado que en la comisión presidida por Ciudadanos “se ha trabajado dentro de nuestras competencias para determinar la responsabilidad política y la gestión de los procesos administrativos de la Diputación de Almería en aras de la transparencia”. Así, ha defendido que la comisión ha sido “transparente”. “No se les ha negado, por parte de Ciudadanos, ninguna pregunta ni expediente. A mí, como presidente, no se me ha trasladado en ningún momento por parte del PSOE que se haya ocultado información alguna”, insistiendo, a su vez, en que “el objetivo no era, ni puede ser, condenar criminalmente a nadie, ya que este caso se encuentra inmerso en un proceso judicial, y es ahí donde se dirimirán las responsabilidades”.





Rafael Burgos ha terminado su intervención lamentando la “mala imagen” que traslada a la ciudadanía que “un exvicepresidente de la Diputación, del PP, esté en libertad bajo fianza acusado de graves delitos, al tiempo que otro exvicepresidente del PSOE lleva un año en prisión”. “Ahora serán los jueces los que diriman la culpabilidad o inocencia de Óscar Liria, pero es obvio que todo lo ocurrido no ayuda en nada a mejorar esa imagen”, ha dicho. Finalmente, ha mostrado su agradecimiento al “ejemplar comportamiento” de los funcionarios de la institución provincial, que se han puesto a disposición de la comisión de investigación “colaborando y facilitando la transparencia en todo momento”.