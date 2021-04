Inés Plaza: “El Corredor Mediterráneo es una prioridad para el Gobierno de España”

martes 06 de abril de 2021

La senadora socialista asegura que uno de cada tres euros presupuestados para el corredor este año se destina a las obras de la Alta Velocidad







La senadora por el PSOE de Almería, Inés Plaza García, ha asegurado que el Corredor Mediterráneo “es una prioridad” para el Gobierno de España y para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que “no cometerán los mismos errores del Gobierno del PP de Rajoy” durante el que “tan sólo se tapiaron los túneles de Sorbas”. Ha añadido, además, que “la mejor manera de reflejar y defender el trabajo realizado es mediante datos”. De este modo, ha vuelto a poner sobre la mesa que desde la formación del Gobierno de Pedro Sánchez se han licitado más de 2.119 millones de euros en el Corredor Mediterráneo.



De ellos, más de 1.288 millones corresponden al AVE Murcia-Almería, una conexión “en la que se han retomado inversiones y obras, tras años de inactividad y abandono por parte del PP”, ha reprochado Plaza García, quien ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado –que cuentan con el rechazo del PP- recogen una partida de 1.899 millones de euros para el Corredor Mediterráneo; una partida que “duplica lo consignado en 2018”.



En concreto, en el AVE Murcia-Almería se superan los 655 millones de euros –uno de cada de cada 3 euros presupuestados en el Corredor para este año, “Y así, tras haber conectado Orihuela y Elche con el Corredor Mediterráneo y haber puesto en servicio el túnel de acceso a Murcia, se continúan las obras para llevar, en primer lugar, el AVE a Murcia y, desde allí, hasta Almería”, ha añadido.



De hecho, según la senadora socialista por Almería, ya se está trabajando en numerosas obras a lo largo de esta conexión, como el inicio de las obras en el soterramiento de la Estación del Carmen y Barriomar y Nonduermas, en los tramos Nonduermas-Sangonera, Pulpí-Vera, Los Arejos-Níjar, Níjar-Río Andarax, Río Andarax-El Puche y en la integración de El Puche. Además, “se han finalizado las obras en Vera-Los Arejos y ya están contratadas las obras del Sangonera-Totana y del Totana-Lorca” y el Ministerio de Transportes acaba de aprobar el estudio informativo de Lorca “con el que se podrán licitar las obras del tramo Lorca-Pulpí, en cuyo expediente de licitación se está trabajando”.

Conexión Almería-Granada

Estas obras se relacionan con la incorporación de Almería al Corredor Mediterráneo por la vertiente murciana pero, en paralelo, por Granada, también se trabaja “en una doble vertiente”. En primer lugar, ADIF realiza un estudio funcional entre Bobadilla y Almería que servirá “para analizar el mejor encaminamiento de tráficos y resolver la conexión Almería-Granada para la que el Gobierno de España tiene previsto realizar obras por valor de más de 363 millones de euros”.



“A este respecto, y para no caer en los errores de planificación del pasado como el que sumió a Granada en más de 4 años de asilamiento ferroviario, se ha decidido no comenzar las obras en el tramo Almería-Granada hasta que se disponga de su conexión alternativa por Murcia”, ha valorado Plaza García quien considera que “hacerlo de otra manera, implicaría dejar a Almería incomunicada por tren y eso es algo a lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está dispuesto”.



“Esto no quiere decir que no esté previsto avanzar en esta conexión”, de hecho, ha continuado, “tan pronto como ADIF finalice el estudio funcional, se realizarán los estudios y proyectos necesarios para estar en disposición de acometer las obras de Almería-Granada en cuanto tengamos en servicio la conexión por Murcia”.



Por otro lado, según la senadora del PSOE de Almería, “no tendremos tampoco que esperar a tener finalizado el AVE a Almería para mejorar nuestras conexiones ferroviarias puesto que, tan pronto como se finalicen las obras que ya están en marcha y se ponga en servicio el cambiador de Granada, podrán circular trenes S-730 híbridos con lo que se reducirá el tiempo de viaje Almería-Madrid unos 40 minutos con respecto a los tiempos actuales”.