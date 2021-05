Economía Ingeniería de procesos industriales aplicada a la agricultura lunes 10 de mayo de 2021 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Si hay algo que la pandemia del covid-19 ha puesto en primera línea es la necesidad de estar preparados para afrontar el reto de la producción y distribución con el menor contacto posible entre personas. Eso está permitiendo que las empresas que se dedican a estos sectores, estén inmersas en una revolución acelerada para responder a esos retos, los cuales, por otro lado, han venido para quedarse aunque nos libremos del virus, porque la pandemia ha incrementado la necesidad de una mayor integración basada el Internet de las cosas, en la digitalización de los procesos, y como consecuencia de una mayor ciberseguridad. Un ejemplo de toda esta tecnificación es el sistema productivo agrícola almeriense, que convirtió el único desierto en suelo europeo, en un vergel que alimenta a medio mundo gracias a los invernaderos. Cualquier agricultor controla ya desde su propio teléfono móvil procesos tales como la cantidad de agua que recibe su plantación, la temperatura ambiente, el pH de la tierra, y sin moverse de casa puede tomar decisiones y ejecutarlas con un dedo. A este tipo de cuestiones enfoca su actividad una empresa como Endress and Hauser España, que dispone de equipos aplicables a casi todas las industrias, pero que presta una especial atención a soluciones para la agricultura. HERRAMIENTAS De este modo dispone de sensores de líquidos digitales para el pH con electrodo de vidrio y tecnología Memosens, o analizadores de amonio mediante un sistema colorimétrico para la monitorización en línea, también de analizadores de demanda química de oxígeno, o de ortofosfatos, o de dióxido de cloro… por poner solo unos cuantos ejemplos. El siguiente paso es el de los almacenes en los que los tomates, pimientos, calabacines, pepinos, sandías… son clasificados y envasados, y donde la presencia humana es hasta el momento tan imprescindible como el control de las condiciones ambientales para desarrollar de un modo seguro toda la actividad. Muchas personas juntas trabajando no es precisamente lo mejor en estos momentos, y se dedican a la implementación de sistemas de calibración automatizada para mantener los estándares de calidad establecidos. SOSTENIBILIDAD Pero hay otro punto importante cuando se trata de modernizar estos procesos, y tiene que ver con la sostenibilidad, ya que las emisiones de CO 2 disminuyeron un siete por ciento a escala mundial en el último año, y aunque esto no es más que un breve respiro en la lucha contra el calentamiento climático hay que destacar que fue fruto del confinamiento consecuencia de la pandemia, y que incluso en la actualidad el mundo está a medio gas –por decirlo de un modo gráfico- en cuanto a su actividad industrial. Así, utilizando sistemas como los que indicamos, se optimiza la energía, y por tanto se reduce su consumo, que es algo importante cuando desde la Unión Europea se exige que la exportación hortofrutícola vaya acompañada de un informe con la denominada “huella de carbono”, es decir, de “cuanto ha contaminado” ese producto antes de llegar a la mesa. RESPUESTA AL CLIENTE Por último, nada de esto sería eficaz si las personas que han de manejar las aplicaciones no tienen la información y la formación adecuada, o si supone un problema la actualización de los equipos, o la reposición de piezas. De este modo Endress and Hauser España posee herramientas online para todo el ciclo de vida del instrumento solicitado, también se encarga de la instalación y la puesta en marcha, y de un completo servicio de atención, asesoramiento y respuesta a los clientes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.