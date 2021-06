Sucesos Intervenida una plantación de marihuana en una vivienda de Almería martes 29 de junio de 2021 , 10:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Han sido intervenidas entre otros, 156 plantas de marihuana y 74 bombillas de 600 watios



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a una pareja que tenía 156 plantas de marihuana en el interior de su vivienda, la cual además estaba siendo ocupada de manera ilegal. Están acusados de los delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, y usurpación de vivienda



La Policía Nacional ha desmantelado un nuevo punto negro en Almería, relacionado con el cultivo y venta de marihuana a pequeña escala. Durante las vigilancias llevadas a cabo sobre una vivienda situada en la calle Madre María Aznar, los agentes descubrieron indicios suficientes para poder creer que en su interior, había un cultivo ilegal de marihuana



Las ventanas y persianas del inmueble permanecían cerradas las 24 horas del día, y en el exterior se podían ver varias máquinas de aire acondicionado funcionando sin descanso.



La vivienda adosada es propiedad de una entidad bancaria, y había sido ocupada sin el consentimiento de esta por los detenidos, un hombre de 32 años de edad y su pareja una mujer de 33.



Fueron intervenidas 156 plantas de marihuana, 74 bombillas de 600 watios, 42 transformadores, dos extractores de aire, tres filtros y dos ventiladores, alojados en tres estancias de la vivienda, que habían sido alteradas para servir de invernaderos para el cultivo ilegal de marihuana.



Como viene siendo habitual, el inmueble disponía de una acometida ilegal del suministro eléctrico, por lo que se dio aviso a los técnicos de la empresa Endesa, quienes procedieron a realizar una inspección y posterior corte del suministro eléctrico en la misma.



Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Almería en funciones de guardia, acusados de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico, y otro de usurpación de vivienda.







