Vacunación sin cita para personas entre 40 y 69 años en Almería

martes 29 de junio de 2021 , 10:31h

Se podrán vacunar con Janssen todas las personas que estén en esta franja de edad y acudan a los puntos de vacunación en Almería capital, El Ejido, Huércal Overa, y Vélez Rubio





La Delegación territorial de Salud y Familias ha programado para el próximo miércoles 30 de junio una convocatoria masiva de vacunación con Janssen sin cita para personas de entre 40 y 69 años. Estas vacunaciones, a las que están convocadas pues solo las personas nacidas entre 1981 y 1952, se realizarán en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería capital, el Pabellón de Deportes de El Ejido, y en los recintos feriales de Huércal Overa y Vélez Rubio.



El Servicio Andaluz de Salud (SAS) quiere recordar que la vacuna de Janssen es un preparado que tiene la gran ventaja de ser de una sola dosis, con una muy alta efectividad para prevenir formas graves de Covid-19, incluyendo las variantes emergentes.



El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha explicado que se trata de una iniciativa que forma parte “de la campaña de vacunación y que persigue la recaptación de personas pendientes de inmunizar”. Belmonte ha explicado que “con esta jornada queremos llegar a las personas que por diferentes motivos aún no han recibido ninguna dosis y así poder ampliar la inmunización en la provincia”. Además el delegado ha querido agradecer “la labor de todos los profesionales de los Distritos Sanitarios de la provincia que están consiguiendo con su trabajo que cada día ganemos una batalla más al virus”.



Esta semana, Andalucía ha continuado inmunizando a los actuales grupos de vacunación y se ha intensificado la recaptación de personas mayores de 50 años que aún no estén vacunadas. Además, se sigue abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a 10 semanas.



Además, las personas mayores de 35 años que no hayan sido vacunados pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde) y además se hará una campaña de recaptación desde los centros sanitarios de forma que pueden ser llamados por teléfono. Estas personas también pueden ponerse directamente en contacto con el SAS para obtener cita a través de números de teléfono habilitados para este fin. Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Los teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS (http://lajunta.es/30q8u) donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación COVID-19 con información actualizada (http://lajunta.es/341ek).





Los puntos de vacunación y horarios son:



- Distrito Sanitario Almería. Palacio de los Juegos Mediterráneo: De 8.30h a 21.00h.



- Distrito Sanitario Poniente. Pabellón de Deportes de El Ejido. De 9.00h a 20.00h.



- Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Recinto ferial de Huércal Overa y Vélez Rubio. De 18.00h a 20.00h.