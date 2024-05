Capital Ampliar Inversión de 46.073.17 euros en material técnico para el Servicio de Extinción miércoles 15 de mayo de 2024 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la contratación de suministro de diferente material para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) por un importe total de más de 70.000 euros. Además se ha adjudicado, a la empresa ‘Rosembauer’, por importe de 10.254,01 euros, el contrato menor para la reparación de la bomba de suministro de agua de uno de los vehículos del Servicio de Extinción. Inversiones que vienen a sumarse a las comprometidas para este año con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), como son las licitación de un sistema integral para la gestión de avisos, personal y recursos materiales, y la primera fase de las obras de reforma del edificio del Parque de Bomberos. Por importe de 46.073,17 euros la Junta de Gobierno ha acordado el suministro material técnico diverso, por caducidad y/o deterioro del mismo, empleado por los miembros del Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento y necesario para el desempeño de su labor. Entre este material, dividido en lotes, se incluye la adquisición de equipos contra incendios (BIE, cortinas antihumo...), equipos de evacuación bariatrica, tres máquinas y aparatos de apicultura, bombas y compresores, material para trabajo en altura y accesorios para escalada, aparatos detectores de gasolina, de endoscopia y endocirugia, desfibrilador y tres maniquíes para la formación sobre situaciones de emergencia. A este material se añade también la contratación para el suministro de un colchon de salto (hasta 25mts), contrato que saldrá ahora a licitación por importe de 25.652 euros. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.