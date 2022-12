Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Investigado por robarle el móvil a una mujer mayor de Gérgal martes 13 de diciembre de 2022 , 13:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, investiga a un varón como autor de un delito de hurto, al sustraer el teléfono móvil de una persona de avanzada edad que deja en una mesa mientras está realizando gestiones en el interior de una sucursal bancaria del Gérgal (Almería). Esta investigación está enmarcada dentro del Plan Mayor de Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, del que puede obtener más información a través de la Web del Ministerio del Interior:https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-mayor-seguridad/ Esta investigación se inicia a raíz de la denuncia presentada por la víctima en la que pone en conocimiento del personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, que el pasado mes de octubre, fue víctima del hurto de su teléfono móvil mientras se encuentra realizando gestiones en el interior de una sucursal bancaria del municipio de Gérgal (Almería). El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, comienza por recabar los indicios disponibles a través de la inspección ocular del lugar de los hechos y las pertinentes entrevistas con los posibles testigos. Una vez analizados todos los indicios y testimonios, además del uso de diferentes medios tecnológicos, los agentes, logran identificar al autor de los hechos, que tras ser citado en dependencias de la Guardia Civil, reconoce la autoría de hechos y hace entrega del teléfono. Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, investiga a un varón como autor del hurto de un teléfono móvil a una persona de avanzada edad en el interior de una sucursal bancaria del municipio de Gérgal (Almería) y recupera el teléfono móvil que posteriormente hace entrega a su propietario. Las diligencias instruidas junto al investigado se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Almería. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería recomienda a nuestros mayores que: · En la calle. Preferentemente Camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. · Recomendable bolsos de asa o bien que no lleven correa. · Procure también no hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones de personas. · Verifiquen plenamente cualquier propuesta que le ofrezcan por la calle por muy ventajosa que le parezca, ante la posibilidad de que sea una estafa. · En sus viajes. Lleve consigo su documentación personal. · Procure Mantener siempre vigilado su equipaje y pertenencias personales. · Verifique convenientemente personas ajenas que se hagan cargo de sus maletas y que no estén debidamente acreditadas. · No se recomienda llevar maletas o bolsos de personas que no conozca. · En su domicilio. Realice las verificaciones oportunas antes de abrir la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. · Si no tiene mirilla, es conveniente instalar una. Realice las verificaciones oportunas de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga que representa a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa. · Cerciórese de los servicios técnicos, en caso de que no hayan sido llamados previamente por usted o su familia. Identifique mediante llamadas a los centros oficiales a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio. · En el Banco. Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas. Procure memorizarlas. · Vigile siempre los alrededores y no realice ostentación de dinero en público. · Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, realizar cobros o pagos de cierta importancia. · Por Internet. No confíe de supuestos mensajes de su banco en los que le soliciten sus claves secretas o los números de sus tarjetas bancarias. · No realice compras en páginas que no le garantizan la seguridad de sus datos. · Sea precavido con su perfil y datos personales al acceder a redes sociales. · Verifique plenamente las grandes ofertas en internet. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

