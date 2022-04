Almería Investigadores almerienses impulsan un nuevo modelo de prevención y control de tuberculosis lunes 04 de abril de 2022 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto ha sido seleccionado con la segunda mejor calificación por la Fundación Progreso y Salud El proyecto ‘Epidemiología genómica y agentes comunitarios en salud para mejorar la vigilancia y el control de la tuberculosis en entornos de alta complejidad’, presentado por un equipo de investigadores almerienses, ha sido seleccionado con la segunda mejor calificación en la última convocatoria de proyectos de investigación e innovación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, de la Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Un nuevo modelo de acción impulsado para la vigilancia de la tuberculosis que tiene como objetivo contribuir a mejorar los programas de control de la enfermedad al dotar al sistema sanitario de una nueva herramienta para evitar la transmisión. El proyecto plantea incluir de modo sistemático la epidemiología molecular y genómica en el sistema de vigilancia de la transmisión de la tuberculosis de las unidades de Salud Pública de Almería en entornos de alta complejidad socio-epidemiológica. Asimismo tiene como finalidad activar un procedimiento de trabajo coordinado que aglutine a los profesionales de microbiología, epidemiología y atención primaria para analizar y discutir conjuntamente los eventos de transmisión de tuberculosis apoyados en la nueva información obtenida. El modelo persigue integrar a agentes comunitarios de salud para mejorar la investigación de los entornos de transmisión identificados, así como desarrollar una plataforma informática piloto que permita compartir, analizar y optimizar la gestión estandarizada de la información molecular, genómica y epidemiológica necesaria para comprender las dinámicas de transmisión de la tuberculosis. El estudio se realizará durante un período de 24 meses, entre los años 2022 y 2024, a cargo de cuatro profesionales de epidemiología de la Delegación Territorial de Salud de Almería, Distrito Sanitario Almería, Distrito Sanitario Poniente y Área Sanitaria Norte; tres especialistas en microbiología, uno de ellos vinculado al Hospital Torrecárdenas y los otros dos al Hospital Gregorio Marañón de Madrid; un bioquímico adscrito a la Universidad de Almería; un ingeniero en sistemas de información del Hospital de Poniente, y una enfermera y una trabajadora social pertenecientes al Distrito Poniente de Almería, con la colaboración de Cruz Roja y Cepain. El equipo de profesionales que en Almería se dedican a este importante problema de salud pública lleva más de dos décadas en este empeño. Su trabajo se basa en dos puntos fundamentales: conseguir que los pacientes acaben el tratamiento completo contrastando su curación, y estudiar su entorno para prevenir y tratar a personas expuestas o infectadas que aún no la han desarrollado. En la búsqueda activa de contagios en entornos socio-laborales complejos cuenta con la colaboración de organizaciones no gubernamentales para apoyar estos objetivos y atender otras necesidades que pudieran presentar estas personas durante el proceso. Esta red de trabajo, que en Almería ha arrojado resultados positivos, es la que se pretende trasladar al resto de comunidades como modelo a seguir. A través del sistema de vigilancia detectan los casos sin demora, siguen a los pacientes hasta su curación, y centran su atención en la búsqueda activa de contactos que se hayan infectado para tratarlos de forma preventiva y evitar que desarrollen la enfermedad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

