Tres detenidos por patronear una patera viernes 02 de julio de 2021 , 10:04h

Cada inmigrante pagó entre 3.000 y 6.000 euros por embarcar de madrugada desde la playa de Aint El Turk en Argelia, y partir hacia las costas españolas





Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a tres hombres de origen argelino a los que les imputan un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al patronear sendas embarcaciones con 29 personas desde las costas de Argelia hasta que fueron rescatados por el Servicio de Salvamento Marítimo de Almería.



14 personas a bordo de una patera

En la madrugada del pasado día 27 de junio se produjo la interceptación en la costa de Almería de una embarcación rígida de color blanco y unos 4,2 metros de eslora, en la que viajaban un total de 14 inmigrantes magrebíes.



Una vez comprobado el estado de salud de todos los ocupantes, los agentes de la Policía Nacional comenzaron con los trámites administrativos recogidos en la Ley de Extranjería para los inmigrantes irregulares llegados en patera, y de manera coordinada, se iniciaron al tiempo las pesquisas policiales tendentes al descubrimiento de los miembros de las redes organizadas que hacen de este tipo de trayectos su modus vivendi.



Las investigaciones desarrolladas con el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas -FRONTEX-, así como las entrevistas efectuadas a los integrantes de la patera, permitieron a los agentes establecer que unos días antes de realizarse la travesía, la organización criminal comenzó a contactar en Argelia con diferentes personas, ofreciendo un transporte marítimo a España a cambio de unos 6.000 euros.



Las personas que realizaron el viaje permanecieron varios días encerrados en una vivienda en Orán, hasta que tras realizar el pago, fueron recogidos en un vehículo y trasladados a la playa de Ain El Turk, para unas horas después embarcar y salir hacia las costas españolas.





Dos detenidos más

Ese mismo día 27 de junio, se producía la interceptación de una nueva patera en la cual viajaban 15 inmigrantes magrebíes, 13 hombres, una mujer y un menor.



Como viene siendo habitual, dos de los viajeros fueron los encargados de patronear la embarcación, y de ayudarse mutuamente con los sistemas de navegación y orientación, relevándose en dicha labor durante la travesía. Por dicho traslado, cobraron la cantidad de 3.000 euros por persona.



Antes de la partida, los dos detenidos dispusieron estratégicamente en el bote a los otros 15 ocupantes en función de su peso y altura, y durante la travesía marítima, inculcaron a toda su tripulación que, para en el caso de ser rescatados, todos de manera unánime manifestaran que entre todos manejaron los sistemas de navegación y orientación de la embarcación.



Los tres varones de origen argelino, han pasado a disposición de la Autoridad Judicial, acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, habiendo decretado el ingreso en prisión de los tres.

