Isabel Toresano, María Dolores Triviño y Ágatha Rodríguez visten las paredes de El Faro

sábado 12 de junio de 2021 , 13:03h

El concejal de Gobierno Interior y promoción deportiva y cultural, José Juan Rodríguez, y el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juanjo Salvador, asistieron a la inauguración







La presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de Almería ‘APALI’, Isabel Toresano, la vicepresidenta de la misma, María Dolores Triviño, y la artista Ágatha Rodríguez visten las paredes de El Faro hasta el próximo 15 de junio. El concejal de Gobierno Interior y promoción deportiva y cultural, José Juan Rodríguez, y el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juanjo Salvador, asistieron a la inauguración en la tarde del martes.



“Ya tenemos El Faro abierto. Y la verdad que no hemos podido tener mejor inicio, mejor bautizo, que con Isabel, María Dolores y Ágatha, pintoras de un gran hiperrealismo. Desde el Ayuntamiento invitamos a todos los roqueteros y a aquellos que puedan ver esta información fuera de nuestras fronteras municipales que se acerquen a El Faro de Roquetas porque la exposición merece la pena. El color y la espectacularidad de lo real”, expresó Rodríguez.



Por su parte, Rodríguez añadió: “Quiero felicitar a las artistas, también como presidentas de APALI, con la que estamos preparando una exposición muy pronto en el Teatro Auditorio que va a servir de impulso para que Roquetas de Mar vaya recobrando esa inercia cultural. El compromiso de este equipo de Gobierno es ponerla en marcha, intentar recuperar cuanto antes el tiempo perdido. Esta semana abrimos el Faro, y ya será un no parar de búsqueda de cultura, de pintura, de música, de formación y educación”.



La muestra de la pintora Isabel Toresano se compone de 29 cuadros de distintos formatos y motivos variados. “Son óleos y me he inspirado mucho en paisajes andaluces y hay algunos de Venecia”, declaró Toresano.



“Mi exposición es variada. Tiene temáticas de pájaros, de paisajes y bodegones. También hay algunas muestras del pueblo de Senén”, explicó Triviño.



La sala de Ágatha Rodríguez, nieta de Isabel Toresano, se compone de 11 obras en pastel y óleo. “La temática favorita de mi nieta es Michael Jackson”, comentó Toresano. La joven, también integrante de APALI, es la primera vez que expone en una sala propia con sus obras.



La exposición se podrá visitar todos los días en horario de 19 de la tarde a 21 de la noche con las medidas de seguridad reglamentadas. La próxima quincena de junio, la artista Mercedes Úbeda expondrá sus obras. En la primera quincena de julio, Candi Sánchez y Claudio Corsi mostrarán sus obras y en el mes de agosto será el turno del pintor Ramón J. Sánchez Garrido ‘Raxofón’.