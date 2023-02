Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

IU Benahadux denuncia el mal estado y peligrosidad de la Rambla Godoy

lunes 13 de febrero de 2023 , 12:27h

Donde las pocas lluvias que recibimos suelen caer de forma torrencial

El pasado día 24 de enero el Ayuntamiento de Benahadux anunció a través de sus redes sociales la finalización de los trabajos de limpieza en la Rambla de Godoy, trabajos que han cuestionado desde la asamblea de Izquierda Unida de Benahadux ya que “a la vista de cualquiera que pase por la zona se ve que no han arreglado más que una parte de la rambla, dejando el puente bajo la carretera lleno de vegetación, con el peligro que supone”.Manoli Alcaraz, miembro de la asamblea de Benahadux de Izquierda Unida, ha recordado que “la limpieza de una rambla es una gran responsabilidad ya que puede agravar o evitar inundaciones, por lo que hacer un trabajo a medias no sirve de nada, si el ayuntamiento se ha hecho cargo de la limpieza de la rambla debe hacerlo bien y en su totalidad” razón por la que “no alcanzamos a entender por qué el Ayuntamiento, una vez que ha comenzado con los trabajos, no ha acometido una acción más contundente en plena época de lluvias”.“El tema es muy serio en una tierra como la nuestra, donde las pocas lluvias que recibimos suelen caer de forma torrencial”, ha asegurado Alcaraz, “la falta de actuación del PP con el concejal tránsfuga, tarde y a medias, no puede ser un plus de peligrosidad para bienes y personas de nuestro pueblo”.Desde la organización de izquierdas señalan que “solo se ha limpiado una parte de la rambla y por donde debía pasar el agua han hecho un caballón, pero sin eliminar la vegetación y con el puente bajo la carretera prácticamente taponado” por lo que en caso de fuertes precipitaciones “el agua, que ya arrastraría otros elementos que encontrara a su paso, se vería frenada por la maleza que no se ha retirado, lo que aumenta significativamente su peligrosidad y la posibilidad de inundaciones”.