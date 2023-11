Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

IU denuncia la censura de las banderas palestinas en el partido del Almería

jueves 02 de noviembre de 2023 , 11:44h

Durante el partido del Almería contra la U.D. Las Palmas del pasado 28 de octubre en el Power Horse Stadium unos aficionados mostraron banderas palestinas que fueron retiradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fueron expulsados del estadio, “una acción desproporcionada, que choca de lleno con la libertad de expresión y que va en contra de lo que se acostumbra a hacer en los estadios como apoyo a los diferentes pueblos inmersos en conflictos armados por invasiones, como ocurrió con Ucrania”, ha señalado la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, Mª Jesús Amate.

“El estado Palestino está reconocido por las Naciones Unidas, la mayor parte del Parlamento Europeo apoyó el reconocimiento del Estado palestino y prácticamente la totalidad de los países mantienen relaciones diplomáticas con Palestina, se trata de una bandera legal y un derecho fundamental poder exhibirla” razón por la que la coordinadora ha pedido explicaciones sobre dichos hechos al subdelegado del Gobierno en Almería, “porque la arbitrariedad es incompatible con un Estado de Derecho”.

“Existe un sector muy interesado en confundir términos, Hamás no es Palestina y sus símbolos, la kufiya o la bandera, no se deben confundir con terrorismo por más que interesados en esparcir bulos lo intenten, al igual que estar en contra del sionismo no es ser antisemita, y lo que está ocurriendo es que el estado sionista y supremacista de Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza y se criminaliza a la población civil dentro y fuera de las fronteras palestinas, algo del todo impensable si habláramos de otras zonas del mundo” según ha expresado Amate.

Según la coordinadora provincial, Mª Jesús Amate, “en Izquierda Unida somos firmes en nuestras convicciones, siempre hemos estado y estaremos al lado del Sáhara y de Palestina, y por ello el próximo día 3 de noviembre hemos preparado un acto de apoyo al pueblo palestino en nuestra sede de Almería capital, con el visionado del documental ‘Existir es Resistir’ y con una mesa compuesta por miembros con amplio conocimiento y vinculación con la Palestina ocupada a la que invitamos a toda la población que quiera demostrar su solidaridad con los gazatíes como los que tengan dudas sobre el conflicto”.