Iván Ferreiro regresa al escenario de Cooltural Go! junto a Kuve

miércoles 30 de junio de 2021 , 19:55h

El artista gallego fue nominado en los premios Iberian Awards a mejor actuación en directo en su paso por la edición de Cooltural Fest en 2018





Hay nombres en el mundo de la música que con solo pronunciarlos no es necesario decir mucho más. No necesitan carta de presentación. Es el caso de Iván Ferreiro, protagonista de una nueva semana del ciclo de conciertos Cooltural Go!, que se viene desarrollando desde el pasado mes de mayo y que se prolongará hasta el próximo mes de septiembre. La cita con el artista gallego será este viernes, 2 de julio, en el Recinto de Conciertos del Ferial en una velada que abrirá Maryan Frutos, más conocida como Kuve.



Un concierto de lo más especial teniendo en cuenta que ambos han pasado por Cooltural Fest en 2018 y 2019, respectivamente. De hecho, Iván Ferreiro fue nominado en los premios Iberian Awards a mejor actuación en directo por sus conciertos en aquella gira.



Las entradas, como todas las del resto de espectáculos de este ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, se encuentran a la venta en la página web www.coolturalfest.com.



Iván Ferreiro comenzó su trayectoria musical durante los noventa, y desde entonces ha proseguido su camino como cantante, guitarrista y compositor. Su trayectoria comienza como líder de Los Piratas, uno de los grupos más relevantes de la escena pop-rock española de finales del siglo XX. La banda, oriunda de Vigo, se mantuvo en activo hasta 2004, año en el que se graba su último trabajo.



Ferreiro se tomó un pequeño descanso, si bien pronto retornó a los escenarios con nuevas actuaciones en compañía de su hermano, Amaro Ferreriro. Durante sus giras, presentó discos tan aclamados como 'Canciones para el tiempo y la distancia' (2005) o 'Mentiroso, mentiroso' (2008). Grandes tesoros que han tenido continuidad con otros trabajos como ‘Picnic Extraterrestre’, ‘Casa’ o ‘Cena Recalentada’.



Sus compañeros de profesión también han sabido reconocer el talento de Ferreiro que en numerosas ocasiones ha colaborado en producciones de artistas de la talla de Enrique Bunbury, Love of Lesbian, Pereza o Quique González.



Kuve es el alter ego de la cantante, compositora y productora vocal Maryan Frutos. Tras una demo prometedora, en 2012 graba su primer LP ‘Regresión’, bajo la producción de Raúl de Lara, que vio la luz en febrero de 2013 y tuvo una gran acogida. A partir de 2015, Kuve da un giro, nuevos sonidos, nueva formación, nueva etapa que le lleva a grabar el segundo disco ‘Kuve 3.0’, producido en este caso por Ramsy Martí (Ramiro Nieto y Martí Perarnau) en Estudios Reno, Drax y El Invernadero (Madrid). Disco autogestionado y apoyado mediante crowdfunding por sus seguidores, que se han ido sumando concierto a concierto, y que estaban expectantes ante lo que Kuve podría ofrecer en esta nueva etapa de ruptura con lo establecido.



En 2018 comienza a grabar su tercer disco, repitiendo con Raúl de Lara a la producción e incluyendo a Jorge Guirao (Second) como parte del equipo de composición y arreglos. En marzo de 2019 sale a la luz ‘Castillos de fuego’. Un disco para escuchar a todo volumen y disfrutar de cada paisaje del viaje que nos brinda, se dejan atrás las sombras para dar paso a la luz, produciendo estallidos en cada canción, con arreglos corales que se convierten en protagonistas, ritmos y sonidos adrenalínicos a veces mezclados con acústicas y otras con sintetizadores y eléctricas poderosas. Actualmente se encuentra presentando este LP con la gira ‘El mundo es tuyo’.