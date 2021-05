Almería Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco reivindican en Madrid un Fondo Covid del Gobierno para Ayuntamientos y Diputaciones miércoles 19 de mayo de 2021 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El secretario general del PP y presidente de la Diputación de Almería lamenta que en este último año las entidades locales no hayan recibido ni un céntimo por parte del Gobierno de España El secretario general del PP de Almería y presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco han participado este mediodía junto al vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, y más de 200 ediles, portavoces de Ayuntamientos y presidentes de Diputación del PP, en una concentración a las puertas de la sede del Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un Fondo Covid para los Ayuntamientos porque según ha manifestado García durante el último año, y a pesar de la pandemia, no han recibido “ni un céntimo” por parte del Ejecutivo Central para luchar contra el Covid.



Javier A. García ha explicado que “todos los recursos que se han invertido en cada pueblo de la provincia de Almería han sido recursos propios de los Ayuntamientos, de la Diputación de Almería y de la Junta de Andalucía” y ha lamentado que por parte del Gobierno de Sánchez no haya llegado un dinero absolutamente necesario para luchar contra la pandemia y proteger a los vecinos y vecinas de toda la provincia de Almería.



En el acto tanto el presidente de la Diputación como el alcalde de Almería han denunciado junto a sus homólogos el abandono del Gobierno con las entidades locales tachándolo del “más antimunicipalista de la historia”, y han exigido la habilitación de un sistema de ayudas con un fondo de 4.000 millones por la crisis derivada del Covid y otro de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público.



Además, todos los asistentes a esta concentración han exigido, siguiendo las reivindicaciones realizadas desde la FEMP, que el porcentaje destinado a los ayuntamientos de los fondos europeos sea del 14,16%, que es el equivalente al gasto local en España respecto del gasto público total, y no del 4,2% como pretende el Ejecutivo.



Los más de 200 ediles del PP han anunciado que han pedido el amparo institucional tanto de la presidenta de la Comisión Europea como del presidente del Comité de Regiones para que obligue a Sánchez “a atenerse a criterios de justicia” para hacer que rectifique “esa mala política del reparto de ayudas de la UE”.



Previamente, y antes de partir andando hasta la sede del Ministerio de Hacienda, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha fotografiado en la escalinata del Congreso de los Diputados, junto con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, con todos los representantes municipales del partido que han acudido a Madrid para asistir a la lectura de del Manifiesto "Ciudades contra el Covid, un país con futuro"

