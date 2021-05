Casi 100.000 almerienses ya tienen la dos dosis de vacuna

miércoles 19 de mayo de 2021 , 17:33h

El SAS amplía la petición de cita directa para vacunarse contra el Covid a las personas de 55 años

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 306.871 212.831 99.094 Cádiz 569.439 395.126 184.672 Córdoba 416.430 282.138 144.287 Granada 455.905 309.686 156.669 Huelva 238.271 166.644 80.560 Jaén 327.550 221.340 114.941 Málaga 723.029 495.248 236.763 Sevilla 890.486 604.291 295.166 Total Andalucía 3.927.981 (92,61% dosis recibidas) 2.687.304 1.312.152 (15,50% población) (18,57% > 16 años)

Las personas nacidas en 1966, es decir, que tienen 55 años, podrán pedir desde hoy miércoles cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud preferiblemente por teléfono. Esta posibilidad de pedir cita directamente ya estaba operativa para las personas de 56 a 59 años, así como para las de 68 años o más (nacidas en 1953 y años anteriores).



De esta forma, la Consejería de Salud y Familias avanza un paso más en la Estrategia de Vacunación facilitando la citación directa para una nueva cohorte de edad, una opción que se irá abriendo progresivamente a otros grupos de edad. La inmunización para este grupo de edad (de 55 años) se realizará fundamentalmente con Pfizer y Moderna. El número de citas se irá ajustando en función de las dosis disponibles.



La cita para primera dosis de vacunación estará disponible para las personas registradas en la Base de Datos de Usuarios del SAS, independientemente de que tengan aseguramiento público o privado. Las personas que han pasado Covid-19 deben esperar seis meses para pedir cita.



En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.



La Estrategia de Vacunación sigue completando la vacunación de las personas de 60 a 69 y las de 55 a 59 años. Las personas de 60 a 67 años (nacidas entre 1961 y 1952) serán convocadas para la administración de vacuna mediante llamada telefónica o SMS, ya que este grupo de edad no tiene habilitada la solicitud de cita.



Además, ha comenzado también esta semana la vacunación para personas sin hogar, en asentamientos y en comunidades terapéuticas con la vacuna de Janssen; mientras continúa vacunando a los grupos esenciales pendientes de recibir una primera dosis, a los que se les está inoculando preparados de ARN mensajero. Se trata de las 71.000 personas de cuerpos de seguridad, docentes y demás trabajadores de los grupos 3 y 6 bomberos, protección civil, sanitarios no considerados de primera línea, etc...) pendientes de iniciar su inmunización tras suspenderse la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años.



Esta semana Andalucía recibe 387.580 dosis: 303.030 de Pfizer, 55.000 de Moderna y 29.550 de Janssen.