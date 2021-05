Deportes Una mirada a la Unión Deportiva Almería en la Liga Smartbank miércoles 19 de mayo de 2021 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La temporada de la Liga Smartbank está muy próxima a culminar. Apenas quedan partidos y os puntos que están en juego son más decisivos que nunca. Por ello, grandes equipos siguen luchando durante los 90 minutos de cada partido para ganar los ansiados 3 puntos. Las apuestas deportivas en esta categoría están que arden y en Betway apuestas de fútbol en línea, podemos encontrar a los equipos que se están disputando los primeros puntos. El Sporting, el Mallorca o el Almería son algunos ejemplos. En este artículo ahondaremos en la situación actual del conjunto almeriense. El Almería pelea por ocupar la segunda posición en la liga Smartbank La Liga Smartbank es de las más significativas de toda Europa. Reúne a 22 equipos con una tradición y prestigio en el fútbol realmente considerable y con equipos con una masa social superior incluso a la primera división española. Prueba de ello, lo encontramos en las apuestas deportivas de Betway, con una afición realmente entregada. Uno de esos equipos es la Unión Deportiva Almería. El conjunto de los Juegos del Mediterráneo ha realizado recientemente un cambio de entrenador sorprendente. Se marchó José Gomes, el portugués y llegó Rubi, un entrenador que va a ser el encargado de comandar la nave almeriense en la fase final de la temporada. Y menuda final le espera a esta categoría, con escasos partidos de infarto y un presumiblemente play off realmente apasionante. El Español ya ha conseguido el ascenso de categoría y el Mallorca está cerca de hacerlo. A 6 puntos del ascenso directo se encuentra el Almería y quedan 12 en juego, por lo que aún tiene opciones el equipo andaluz de abarcar esa segunda plaza y arrebatársela al conjunto balear. Para ello, tiene partidos con equipos de la parte baja: Albacete, Cartagena, al Logroñes y para fin de fiesta, con un rival directo y a lo mejor posible rival en el play off, el Real Sporting de Gijón. Si el Almería es capaz de sumar al menos los 9 puntos de los tres partidos con la zona de abajo, llegará a la última jornada con una posición muy ventajosa. Quiere ser tercero porque es importante para el factor campo en el play off y busca recuperar la primera división que perdió hace alguna temporada. Por otro lado, hay que destacar que en el Almería encontramos a varios ex futbolistas del Valencia Club de Fútbol. Por ejemplo, el delantero Jordi Escobar, con más minutos hallamos a Fran Villalba, el mago de El Cabañal, un talentoso mediapunta que sí que está contando con protagonismo y en el lateral izquierdo a Álex Centelles. Además, otros puntales son el central Balliu o futbolistas talentosos como Sadiq Umar, uno de los que cuentan con más gol de la temporada. Sin duda, una de las perlas es una de las perlas que será más cotizada. Jugadores como Lazo, Corpas o Aitor Buñuel también son futbolistas destacados. Llega la fase definitiva con Rubi al mando, un entrenador que como indicábamos, está muy experimentado. Veremos si el Almería puede imponerse ante el Leganés, El Sporting o el Girona en los próximos partidos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

