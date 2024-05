Opinión Ampliar (Foto: malasombra) JEC: RTVE, CIS, PSOE Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 08 de mayo de 2024 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el corazón de una democracia saludable yace la premisa de que las instituciones públicas deben operar libre de influencias partidistas. La reciente actuación de la Junta Electoral Central (JEC) de España es un testimonio de la importancia de esta independencia. Al abrir un expediente sancionador contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, y ordenar a la corporación de radio y televisión pública RTVE a compensar a otros partidos políticos, la JEC no solo ha defendido la legalidad sino también el principio de equidad en el juego político. La decisión de la JEC de sancionar a Tezanos responde a un recurso presentado por el Partido Popular (PP), que acusaba al presidente del CIS de infringir la ley electoral. Este acto subraya la necesidad de que los líderes de instituciones públicas mantengan una distancia prudencial de la política activa para preservar la objetividad de su trabajo. Además, la orden a RTVE de ofrecer una compensación a través de entrevistas similares a otros partidos recalca la responsabilidad de los medios públicos de ser imparciales, especialmente durante los períodos electorales. El conflicto de intereses surge cuando Tezanos, un militante del PSOE hasta su nombramiento como presidente del CIS, y Concepción Cascajosa, también afiliada al PSOE y actual presidenta interina de RTVE, ocupan posiciones de poder en instituciones que deberían ser apolíticas. Esta situación alimenta la percepción de que las decisiones y la información proveniente de estas entidades pueden estar sesgadas, lo cual es venenoso para la confianza pública. La democracia se fortalece con la transparencia y la neutralidad de sus instituciones. La intervención de la JEC es un paso crucial para recordar a todos los actores políticos y a la ciudadanía que la integridad y la imparcialidad no son opcionales, sino fundamentales para el funcionamiento de una sociedad justa. Es imperativo que RTVE, el CIS y otras entidades públicas reflejen estos valores en todas sus acciones para garantizar que la confianza en el sistema democrático permanezca intacta. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 175 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes