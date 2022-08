Capital La "zona azul" será gratis durante la Feria martes 23 de agosto de 2022 , 19:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Mar, el servicio del estacionamiento Regulado en Vía Pública (ROA), queda suprimido a partir de las 14.00 horas hasta el viernes 26 de agosto. El sábado, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Mar, el servicio será similar al de un festivo, es decir, no se aplicará el ROA durante todo el día. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

